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iPhone只充電80%變耐用？實測3機型真相曝光

iPhone 15 Pro Max與iPhone 16 Pro Max的最大容量都來到94%，而iPhone 17 Pro Max則維持在97%

iPhone硬體越好電池老化速度越慢！重度使用者不適用80%上限充電模式

長時間使用不易讓手機發燙，溫度本身就是影響鋰電池老化重要因素之一

手機因為不需要頻繁充電，對電池傷害程度也比較低。

▲對於需要長時間使用手機的人來說，80%充電上限並不是最實際的選擇。（圖／周淑萍攝）

不用再省電池健康度了！設定開「最佳化電池充電」電池保養更簡單

因為鋰電池基本上命就是3年上下，為了多用一點時間去省電池健康度真的沒有太大必要。

目前iPhone提供「最佳化電池充電」功能，會根據使用者平時的充電模式調整充電策略，減少手機長時間處於100%滿電的情況