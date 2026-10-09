台灣人使用iPhone的比例非常高，但不少人為了要維持所謂的「電池健康度」，不斷施用手機80%充電法，認為這樣每天少用20%電就可以延長電池壽命，但根據外媒實測3款iPhone之後發現，這樣子做根本沒有太大影響，反而問題是出現在越新的機種本身的硬體條件更好，讓鋰電池的老化速度變慢而已，與其這樣還不如打開設定當中「最佳化電池充電」，更能達成延長電池壽命。
iPhone只充電80%變耐用？實測3機型真相曝光
外媒《MacRumors》近日公布iPhone充電實測結果，從2023年開始，先後開始使用iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 Pro Max與iPhone 17 Pro Max三款手機，使用期間都將最高充電量限制在80%，並且盡量避免使用無線充電。
追蹤約1年之後，iPhone 15 Pro Max與iPhone 16 Pro Max的最大容量都來到94%，而iPhone 17 Pro Max則維持在97%，從結果來看，3款手機的電池健康度都還維持在相對不錯的水準，尤其新一代機種表現更突出。但問題是，這樣的電池健康度是真的因為手機充電80%帶來的成果，還是新機本身硬體條件就更好？
iPhone硬體越好電池老化速度越慢！重度使用者不適用80%上限充電模式
《MacRumors》就提到，iPhone 17 Pro Max加入均熱板散熱設計之後，長時間使用不易讓手機發燙，溫度本身就是影響鋰電池老化重要因素之一；另外因為iPhone 17 Pro Max電池容量也比較大，即使只充電到80%，實際可用電量仍然充足，手機因為不需要頻繁充電，對電池傷害程度也比較低。
但《MacRumors》也說，對於需要長時間使用手機的人來說，80%充電上限並不是最實際的選擇，因為為了維持電池健康度去省20%的續航力，可能到了下午就要開始找充電器，使用者反而可能增加臨時充電的次數，增加電池循環的次數，為了追求一點點電池健康度，犧牲每天20%續航力也未必划算。
不用再省電池健康度了！設定開「最佳化電池充電」電池保養更簡單
《NOWNEWS》記者自己使用10年iPhone經驗，真的通常新的iPhone使用一年之後，就算沒有維持80%上限充電原則，基本上就是93%到97%區間；兩年期跌到88%至90%；三年期則是80%至85%之間，目前記者使用的iPhone 17目前就是用一年還有95%，因為鋰電池基本上命就是3年上下，為了多用一點時間去省電池健康度真的沒有太大必要。
《MacRumors》也說，如果目標只是避免手機長時間維持滿電狀態，其實不一定非得把充電上限鎖死在80%，目前iPhone提供「最佳化電池充電」功能，會根據使用者平時的充電模式調整充電策略，減少手機長時間處於100%滿電的情況，打開這項功能比硬性要落實80%上限充電原則還來得更有效，也能兼顧續航跟電池保養。
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外媒《MacRumors》近日公布iPhone充電實測結果，從2023年開始，先後開始使用iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 Pro Max與iPhone 17 Pro Max三款手機，使用期間都將最高充電量限制在80%，並且盡量避免使用無線充電。
追蹤約1年之後，iPhone 15 Pro Max與iPhone 16 Pro Max的最大容量都來到94%，而iPhone 17 Pro Max則維持在97%，從結果來看，3款手機的電池健康度都還維持在相對不錯的水準，尤其新一代機種表現更突出。但問題是，這樣的電池健康度是真的因為手機充電80%帶來的成果，還是新機本身硬體條件就更好？
iPhone硬體越好電池老化速度越慢！重度使用者不適用80%上限充電模式
《MacRumors》就提到，iPhone 17 Pro Max加入均熱板散熱設計之後，長時間使用不易讓手機發燙，溫度本身就是影響鋰電池老化重要因素之一；另外因為iPhone 17 Pro Max電池容量也比較大，即使只充電到80%，實際可用電量仍然充足，手機因為不需要頻繁充電，對電池傷害程度也比較低。
但《MacRumors》也說，對於需要長時間使用手機的人來說，80%充電上限並不是最實際的選擇，因為為了維持電池健康度去省20%的續航力，可能到了下午就要開始找充電器，使用者反而可能增加臨時充電的次數，增加電池循環的次數，為了追求一點點電池健康度，犧牲每天20%續航力也未必划算。
《NOWNEWS》記者自己使用10年iPhone經驗，真的通常新的iPhone使用一年之後，就算沒有維持80%上限充電原則，基本上就是93%到97%區間；兩年期跌到88%至90%；三年期則是80%至85%之間，目前記者使用的iPhone 17目前就是用一年還有95%，因為鋰電池基本上命就是3年上下，為了多用一點時間去省電池健康度真的沒有太大必要。
《MacRumors》也說，如果目標只是避免手機長時間維持滿電狀態，其實不一定非得把充電上限鎖死在80%，目前iPhone提供「最佳化電池充電」功能，會根據使用者平時的充電模式調整充電策略，減少手機長時間處於100%滿電的情況，打開這項功能比硬性要落實80%上限充電原則還來得更有效，也能兼顧續航跟電池保養。