「2026 諸羅搖滾音樂祭」將於今（10）日開唱，一連兩天至10月11日，地點就在嘉義市大同技術學院 ，活動全區免費入場。今年邀請到美秀集團、滅火器 Fire EX.、鄭宜農，還有日本京都搖滾樂團 Hakubi共27組樂團接力登場。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、流程表、交通指南等資訊一次看。
🟡「2026 諸羅搖滾音樂祭」基本資訊：
日期：2026年10月10日－10月11日（雙十國慶連假）
時間：每日12:00~22:00
地點：嘉義市大同技術學院（嘉義市彌陀路253號）
入場方式：免費入場
🟡「2026 諸羅搖滾音樂祭」表演卡司與流程表：
📍10月10日：
美秀集團、鄭宜農EnnoCheng、公館青少年、Hakubi、That'sMyShhh、ゲシュタルト乙女GestaltGirl、普通隊長CaptainOrdinary、上山Over The Top、裝咖人、貓膽汁、羊米人YUMMYMAN、TickleTickle癢癢、好大一把勇者劍、Gamble Groove
📍10月11日：
滅火器FireEX.、大象體操、淺堤ShallowLevee、溫蒂漫步WendyWander、P!SCO、DSPS、荒山茉莉、野巢Nosu、薄荷綠工廠、憂憂Yo-Yo、畫室TheWLTZ、Bella Cry、henÿ
🟡「2026 諸羅搖滾音樂祭」交通接駁：
📍搭市內公車：
市區公車 - 中山幹線（班次最密集）：大同技術學院站下車
市區公車 - 忠孝新民幹線：勞工育樂中心站或彌陀夜市站下車往北走約 500 公尺
📍高鐵轉乘公車：
BRT 路線 7211 ：民族停車場站下車步行前往約 1.4 公里
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日期：2026年10月10日－10月11日（雙十國慶連假）
時間：每日12:00~22:00
地點：嘉義市大同技術學院（嘉義市彌陀路253號）
入場方式：免費入場
📍10月10日：
美秀集團、鄭宜農EnnoCheng、公館青少年、Hakubi、That'sMyShhh、ゲシュタルト乙女GestaltGirl、普通隊長CaptainOrdinary、上山Over The Top、裝咖人、貓膽汁、羊米人YUMMYMAN、TickleTickle癢癢、好大一把勇者劍、Gamble Groove
📍10月11日：
滅火器FireEX.、大象體操、淺堤ShallowLevee、溫蒂漫步WendyWander、P!SCO、DSPS、荒山茉莉、野巢Nosu、薄荷綠工廠、憂憂Yo-Yo、畫室TheWLTZ、Bella Cry、henÿ
📍搭市內公車：
市區公車 - 中山幹線（班次最密集）：大同技術學院站下車
市區公車 - 忠孝新民幹線：勞工育樂中心站或彌陀夜市站下車往北走約 500 公尺
📍高鐵轉乘公車：
BRT 路線 7211 ：民族停車場站下車步行前往約 1.4 公里