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重陽節即將在10月18日來臨，衛福部每年都會準備「金鎖片」給超過百歲人瑞，近一年來因為金價漲勢凌厲，長者的金鎖片也面臨近年來首次縮水。衛福部社家署署長周道君證實，過去一年來金價幾乎翻倍，導致原先滿百歲人瑞的2台錢重金鎖片，變成1.5台錢；明年將看金價狀況而定，目前仍難以預期。為表達對人瑞的關懷，社家署在115年度致贈人瑞金鎖片，其中滿百歲人瑞致贈1.5台錢重金鎖片，逾百歲人瑞致贈0.5台錢金鎖片；分別發給2,490人今年滿百歲，以及逾百歲者3,999人。今年人瑞數量較114年度增加740人、增加幅度達13%。周道君指出，今年度採購金鎖片斥資9,722萬1,346元，較去年度增加超過2,023萬，仍寫新高。今年金價狂飆，曾經飆漲至每錢1.9萬元，金鎖片採購預算一度預估破億。不過，先前滿百歲人瑞獲得的是2台錢重的金鎖片，逾百歲人瑞則同樣是0.5台錢。周道君坦言，今年度金鎖片的預算為前一年編列，主要考量人瑞成長數量，不過，過往一年金價波動巨大，幾乎翻倍，因此今年滿百人瑞金鎖片重量為近年首次下修。