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▲國際獅子會300E-2區高雄市萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，由萬丹獅子會會長許永興(左3)主持。(圖／記者黃守作攝，2026.10.09)

▲高雄市萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，吸引民眾踴躍挽袖捐血。(圖／記者黃守作攝，2026.10.09)

▲高雄市萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，吸引民眾挽袖捐血救人。(圖／記者黃守作攝，2026.10.09)

▲高雄市萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，屏東縣萬丹鄉新興宮也由管理委員會副主任委員李黃緞(左)率員到萬惠宮媽祖廟前廣場，現煮萬丹名產紅豆湯供捐血民眾免費取用，萬丹獅子會也在現場提供紅豆餅共襄盛舉。(圖／記者黃守作攝，2026.10.09)

▲高雄市萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，吸引民眾奉獻愛心，踴躍挽袖捐血。(圖／記者黃守作攝，2026.10.09)

國際獅子會300E-2區高雄市萬丹獅子會於今(9)日，在屏東縣萬丹鄉萬惠宮媽祖廟前廣場，舉辦公益捐血活動，期為社會公益盡一份心力，以紓解血荒。高雄市萬丹獅子會公益捐血活動，是由萬丹獅子會會長許永興主持，國際獅子會300E-2區總監葉金淑、捐血委員會主席黃麗蘭、萬丹獅子會劉香瑩等理監事、國際獅子會300E-2區友會，以及高雄市寶盛慈善會副理事長周庭蓂率理事黃謝美蘭、廖慰萱、總幹事王夢菌等人到場共襄盛舉，也吸引屏東及萬丹地區鄉親踴躍到場挽袖參與捐血活動，以實際行動關懷社會、守護生命。高雄市萬丹獅子會會長許永興表示，國際獅子會300E-2區高雄市萬丹獅子會平常即與獅子會各友會聯繫，安排捐血活動事宜，以為紓解血荒，奉獻一己之力，也象徵企業取之社會、回饋社會的精神，發揮拋磚引玉的效果，來為社會注入暖流。許永興說，血液是無法以科技製造取代的重要醫療資源，穩定血源對於病患治療與急救至關重要，而捐血不僅是助人的善行，更是企業關懷社會、實踐永績價值的重要具體行動，此次萬丹獅子會舉辦公益捐血活動，讓愛心成為企業文化的一部分，期為社會公益盡一份心力，以紓解血荒。屏東縣萬丹鄉新興宮也由管理委員會副主任委員李黃緞率員到萬惠宮媽祖廟前廣場，現煮萬丹名產紅豆湯供捐血民眾免費取用，萬丹獅子會也在現場提供紅豆餅共襄盛舉。許永興指出，捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事，由於捐血是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友及地方鄉親，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將愛心發揮到極致，並持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會，貢獻自己的力量。