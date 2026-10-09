我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（9）日在馬來西亞舉行的2026年U18女籃亞洲盃5至6名排名賽火力全開，全隊12人上陣全數得分，最終以86：55大勝菲律賓，收下本屆第5名，也順利取得U19女籃世界盃參賽門票。本屆U18女籃亞洲盃由錢薇娟領軍，中華隊與日本、中國、馬來西亞同在B組，12人名單包括17歲混血好手張巧萱，以及蘇衡、許語珊、吳宣伶、吳紜禎、高喜恩、陳柔安、高子喬、黃翊蓁、田廖品涵、林念臻、張雨瞳。中華隊昨在第4名資格賽以3分差不敵南韓，無緣提前鎖定U19世界盃門票，今天轉戰5至6名排名賽，面對菲律賓已經沒有退路。所幸中華隊開賽就打出壓制力，沒有讓比賽留下太多懸念。中華隊首節外線手感火燙，林念臻單節投進3顆三分球，個人獨拿10分，帶動球隊早早建立優勢。首節打完，中華隊已取得28：15領先。第二節中華隊延續進攻節奏，團隊傳導也明顯優於菲律賓。上半場結束時，中華隊以49：31領先，團隊命中率達47%，並送出13次助攻，比菲律賓多出9次，攻勢不只靠單點爆發，而是多人輪流參與。易籃後，中華隊沒有讓菲律賓追近比分，第三節再打出17：9攻勢，最多領先來到36分，提前讓比賽進入垃圾時間。全場中華隊12名球員都有得分進帳，展現板凳深度與團隊火力。個人數據方面，陳柔安攻下全隊最高12分，張雨瞳拿下11分，林念臻則以10分作收。中華隊最終以31分差大勝菲律賓，彌補前一戰惜敗南韓的遺憾，也用亞洲盃第5名成績換來U19世界盃門票。