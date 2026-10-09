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▲雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻。（示意圖／取自unsplash）

明（10）日迎接雙十節，在這一天也是最圓滿之日，命理專家小孟老師提醒，這天可以靠3招旺正財、偏財，包括自製錢母、喝正午水，若想要旺愛情運，則可以選在晚上向月亮祈求，就能讓感情運大旺，有機會得到理想中的愛情。小孟老師提醒，選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，象徵錢多到花不完，接下來一整年財氣興旺。再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架後再喝下，便能得到天神的加持。若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。對於渴望得到桃花，想要求十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想喜歡類型，或者現在愛人的臉就能讓感情運大旺，說不定有機會得到理想中的愛情。