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AI資料中心排擠效應

新機漲價 消費者買氣陷觀望

《日經亞洲》今（9）日引述多名知情人士報導，由於記憶體晶片成本大幅攀升帶動售價上漲，市場消費需求受到壓抑，蘋果公司（Apple）已通知部分供應商，調降旗下最新旗艦機型iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max的零組件生產量。消息人士指出，自9月初以來，蘋果對新機出貨量的態度已轉趨保守。與最初的預測需求相比，蘋果向供應商下達的10月份零組件訂單降幅至少達15％。對此，《路透社》表示目前尚無法獨立證實該報導內容；蘋果公司亦未在非營業時間內立即回應《路透社》的置評請求。報導分析，全球科技巨頭近期爭相搶購先進晶片製造產能與高效能記憶體晶片，以支援人工智慧（AI）資料中心的建設。這種強烈需求導致全球記憶體市場出現嚴重短缺並推升價格，預計將對今年的個人電腦與智慧型手機市場造成雙重擠壓。事實上，晶片成本上升對終端產品的衝擊早已顯現。蘋果今年6月即已調漲iPad與MacBook系列產品的售價，當時官方坦言，因AI資料中心建置引發的記憶體與儲存晶片成本暴漲，公司已無法繼續吸收相關成本。蘋果於上個月正式發表最新一代旗艦智慧型手機iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，並同步推出了首款摺疊手機「Duo」。報導指出，自8月下旬至10月期間，市場對蘋果新機的需求呈現疲軟趨勢，但這也可能與蘋果調整了iPhone各機型的上市排程有關。以往蘋果通常於秋季將全系列新品一次亮相，但今年僅優先發表三款高端機型，採用分批上市策略，標準版iPhone 18預計明年春季才會登場。隨著蘋果在iPhone及其他產品線中導入更多AI功能，對高效能記憶體的需求持續大增。在全球記憶體供應吃緊的大環境下，供應商在蘋果供應鏈中的戰略地位亦隨之大幅提升。