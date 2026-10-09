雙十連假要去哪玩？夢時代購物中心10月9日至11日，搭乘夢時代摩天輪，
兩人同行享第二人10元優惠；週年慶第二波檔期優惠也開跑，全館指定店櫃消費滿3000送300，最高可以享20％回饋。此外，北部民眾也有福了！10月10日故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀。
雙十連假限定：夢時代摩天輪第二人10元、台北故宮免門票
雙十節連假到高雄玩，別忘記搭乘摩天輪欣賞高雄城市景色，只要在10月9日起至11日期間搭乘摩天輪，即享兩人同行第二人10元
優惠。
台北民眾則可以選擇10月10日到台北故宮看展，當日故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀；且10月17日台灣文化日故宮北部院區第一展覽館及南部院區同樣免費參觀。
高雄夢時代2026超強週年慶第二波開跑
連假期間到高雄搭摩天輪，還可遇上即起至10月18日前，高雄夢時代購物中心推出2026「超強週年慶」第二波檔期優惠，全館指定店櫃消費滿3,000送300；夢時代會員持 icash Pay或 icash2.0於指定店櫃消費滿3,000元贈100元電子抵用券及100元電子優惠券，搭配各式活動優惠，最高可享20%回饋。
此外，創作樂團理想混蛋「偶像包袱快閃空間」也來到夢時代，即日起至10月19日於8F顧客服務中心前登場。現場結合最新專輯概念，以新歌「飛航模式」為靈感，推出豐富的互動裝置與限定周邊商品，舉凡過安檢進場、入場票券是登機證等，都讓人感受到滿滿巧思，彷彿踏上「理想混蛋航空」的旅程。
且週年慶期間憑同一夢時代APP會員卡號當日於全館指定店櫃消費滿3000元即可兌換電子抽獎券一張，滿6000元換兩張，有機會抽中《雙樂園！迪士尼X寶可夢關東6日雙人遊》、《SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256 GB》、《台北時代寓所精選客房住宿券》等獎項。
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雙十節連假到高雄玩，別忘記搭乘摩天輪欣賞高雄城市景色，只要在10月9日起至11日期間搭乘摩天輪，即享兩人同行第二人10元
台北民眾則可以選擇10月10日到台北故宮看展，當日故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀；且10月17日台灣文化日故宮北部院區第一展覽館及南部院區同樣免費參觀。
連假期間到高雄搭摩天輪，還可遇上即起至10月18日前，高雄夢時代購物中心推出2026「超強週年慶」第二波檔期優惠，全館指定店櫃消費滿3,000送300；夢時代會員持 icash Pay或 icash2.0於指定店櫃消費滿3,000元贈100元電子抵用券及100元電子優惠券，搭配各式活動優惠，最高可享20%回饋。
此外，創作樂團理想混蛋「偶像包袱快閃空間」也來到夢時代，即日起至10月19日於8F顧客服務中心前登場。現場結合最新專輯概念，以新歌「飛航模式」為靈感，推出豐富的互動裝置與限定周邊商品，舉凡過安檢進場、入場票券是登機證等，都讓人感受到滿滿巧思，彷彿踏上「理想混蛋航空」的旅程。
且週年慶期間憑同一夢時代APP會員卡號當日於全館指定店櫃消費滿3000元即可兌換電子抽獎券一張，滿6000元換兩張，有機會抽中《雙樂園！迪士尼X寶可夢關東6日雙人遊》、《SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256 GB》、《台北時代寓所精選客房住宿券》等獎項。