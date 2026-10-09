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2026年諾貝爾和平獎得主今（9）日公布，由南非女法官皮萊（Navanethem “Navi” Pillay）獲得殊榮，以表彰她為促進和平與國際法所做的努力。諾貝爾獎委員會表示，皮萊以非凡的勇氣和正直品格引領建構更完善的全球法律秩序，在確保戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪受到起訴方面發揮了至關重要的作用。諾貝爾獎委員會強調，以規則為基礎的國際秩序從來都不是完美無缺的。大國常常逃避責任，在實踐中，根據國際法提起的訴訟，其結果往往取決於誰是加害者，誰是受害者。然而，當今世界面臨許多生死存亡的挑戰，包括前所未有的戰爭和衝突，國際法不只是和平與安全的補充，更是絕對必要的組成部分。諾貝爾獎委員會表示，法治、包括國家法治和國際法治，是我們為確保和平、以非暴力方式解決衝突而建立的體系的基石，這點絕對不能被忽視。現年85歲的皮萊對普世法律原則的堅守和她堅定的道德準則貫穿了她漫長的職業生涯。皮萊出生於南非一個印度泰米爾裔家庭，當時正值種族隔離時期。她後來成為一名律師和法律先驅，致力於對抗根深蒂固的結構性歧視、隔離和排斥。從她早期為南非總統曼德拉和其他反種族隔離人士辯護，到後來擔任一些當代重要國際案件的法官，她始終秉持著這條清晰的原則。皮萊曾擔任南非高等法院、盧安達國際刑事法庭和國際刑事法院的法官，以及擔任聯合國人權事務高級專員，直到最近還擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會主席。皮萊同時還是國際法院的法官，審理緬甸被控犯有種族滅絕罪的案件。諾貝爾獎由瑞典化學家阿佛烈‧諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）設立，今年諾貝爾各獎項獎金為1200萬瑞典克朗（約新台幣3830萬元），若有數名得獎者同時得到獎項，將會共享獎金。