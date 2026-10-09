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台北市長蔣萬安昨接受專訪時，談到未來4年給自己的期許是「開創未來」，對手沈伯洋被問到此事，則說「你說我做」是現在台北市民需要的。蔣萬安今（9）日則回應，「我繼續做！」。蔣萬安說，他會持續透過各種方式來告訴市民朋友，接下來他會繼續努力擘劃的市政願景，來爭取所有市民的支持與認同。蔣萬安昨接受專訪時，被問到為何台北市民還要給你4年，再給4年要怎麼形容過去4年的角色，蔣萬安說，這四年其實就是勇敢突破，跟台北隊突破很多不可能的困難，他就是很務實，推向市政建設，為市民解決各項問題，願意傾聽，可以做更好趕快改善，這就是台北隊的態度，也會持續這樣的精神讓台北未來四年各項建設持續往前走。主持人李珮瑄追問，剛送了四個字，叫做「勇敢突破」，下一個四年，要再送四個字的話，給自己的期許，蔣萬安說「開創未來」。沈伯洋今則說，「開創未來」需要一個計劃，但要感受蔣萬安的未來計畫有點困難，若要他選四個字可能會覺得「你說我做」，市民的聲音才是最重要，市民是城市主人，反映什麼，市政府就要服務，這樣的態度在台北市最需要的。