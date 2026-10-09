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三立台灣台八點檔《針線緣》男星李睿紳、劉書宏與溫少淮難得同框，三人身高全數突破180公分，換上西裝、長腿一字排開，被網友稱為「台八180天菜團」。戲裡三人的角色也各有看點，溫少淮為了演出富二代，首度買脫毛膏整理手毛；李睿紳告別過往渣男形象，轉型老實暖男；劉書宏則首次正式挑戰反派，被觀眾封為「渣宇」、「金世美」，笑認自己演的是「初階渣男」。溫少淮先前在《百味人生》中被眼尖觀眾發現手毛格外茂盛，這次在《針線緣》飾演果斷瀟灑的富二代洪志遠，特地在進組前買脫毛膏整理手毛，完成「人生第一次」，笑說為了角色，連這種小細節都不能放過。談到最難忘的演出，他透露洪志豪離世的幾場戲最具挑戰。由於與飾演志豪的李易首次合作，兄弟倆培養情感的篇幅不長，卻得演出深厚感情，所幸同場演員的情緒感染力十足，讓自認「遇強則強」的他順利投入。拍攝告別戲時，他的眼淚全都是真的，「希望觀眾能感受到，志遠對志豪的愛與不捨都是真實的。」溫少淮也笑說，私下的自己與洪志遠頗為相似，都喜歡飲料、甜食，遇到心儀對象就會變成不善言辭的「愣頭青」。如今看似好脾氣的他，小時候其實相當火爆，還曾和親哥哥打架，直到國中後才逐漸學會控制情緒，現在只有打電動時，可能因勝負欲太強而動怒。李睿紳轉型暖男，劉書宏則接下渣男角色。他飾演的金正宇禁不起金錢與權勢誘惑，背叛交往多年的林書瑤（邱子芯飾），從上進青年一路黑化，被觀眾封為「渣宇」、「金世美」。劉書宏笑說：「金正宇算是我第一個正式的反派，也是第一次演渣男！」過往多演富二代、貴公子的他，這次挑戰出身清寒、渴望翻身的青年。他認為，正宇原本並非城府深沉，只是在家庭困境與利益誘惑下，開始嚮往上流生活，卻又割捨不了舊愛。對於角色兩邊都想要的行徑，劉書宏直言：「他是初階渣男，真的比較笨。」他認為正宇不是精心布局的高手，而是想往上爬卻選錯方法，連自己真正想要什麼都不確定，「如果他是聰明又厲害的渣男，30歲的成就應該不只這樣而已。」