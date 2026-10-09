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▲沈伯洋與蘇巧慧出席北新莊聯合競選總部成立大會，現場擠爆。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.09）

▲沈伯洋下午與新北市長參選人蘇巧慧合體，被支持者團團包圍。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.09）

台北市長蔣萬安今（9）早受訪被問到怎麼看對手沈伯洋民調大幅拉升，蔣萬安脫口提到，這是他從政10年以來，「沒感受過台灣甚至台北選民變得這麼不理性」，被網友批評，蔣團隊事後澄清，這是指「大罷免」。對此，沈伯洋下午受訪時表示，可能要看蔣是否被斷章取義，但應該聆聽選民聲音，告訴大家如何把城市變好。沈伯洋下午與蘇巧慧到新莊體育館前，出席北新莊聯合競選總部成立大會，只見兩人未到，就把會場擠得水洩不通，破千名民眾特別來看「洋流慧聚」，場面相當熱烈。對於蔣萬安說法，沈伯洋受訪時，今天看到新聞，應該先看是不是被斷章取義，不知道是不是他的意思，那無論如何，選舉就是以市政為主，選民應該不是討論的對象，應聆聽選民的聲音，告訴大家要如何把城市變得更好。至於傳出蔣萬安要去沈玉琳節目錄影，沈伯洋證實，他們也有相關節目企劃，大家拭目以待；針對蔣萬安今日釋出的競選影片，用到球星張育成經典賽相關畫面，被質疑未經WBC授權，沈說，他還沒有聽這首歌，若有需要授權的畫面要特別小心，但趕快修正就OK了。對於蔣萬安說法引起批評，蔣的競選辦公室也澄清，蔣市長上午在龍行天下節目受訪時，形容去年大罷免的氛圍是讓人感受到「社會完全被撕裂」，這是他從政十年選立委以來，從來沒有感受到台灣，甚至台北的選民會變成那麼的不理性。