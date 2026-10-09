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▲「第七屆高雄國際動漫節」10/9開展首日就吸引滿滿人潮前往。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.09）

▲「第七屆高雄國際動漫節」10/9-10/12在高雄巨蛋一連展出四天，集結各式好物，舞台活動也很精彩。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.09）

南臺灣最具規模的動漫盛會「第七屆高雄國際動漫節」10/9-10/12在高雄巨蛋一連展出四天。集結了出版、動畫、VTuber、玩具、模型、遊戲及周邊相關業者，約50家廠商300個攤位，推出各式特色商品、福袋、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的時尚潮物、潮流玩具及琳瑯滿目的周邊商品。主辦單位指出，本屆高雄國際動漫節預期參觀人潮能再次突破35萬人，粉絲們千萬不要錯過。此次展會現場將有近 25 家攤商開放指定商品使用「文化幣」折抵，主辦單位也特別呼籲符合資格的漫迷把握今年最後檔期善用文化幣，找到屬於自己的「文化幣好物」。由中華動漫出版同業協進會主辦的「原創 IP 風雲榜」，今年將攜第五屆獲獎作品前進動漫節，現場除了展出臺灣原創漫畫與小說作品，更規劃原創互動任務、書籍優惠與滿額贈活動，以及漫寶 Manbo 抽抽樂，邀請讀者一起認識臺灣原創作品的多元魅力。此次，漫寶 Manbo現身高雄與大家見面，民眾至攤位追蹤漫寶指定社群帳號，並出示當日入場門票，即可免費參加抽抽樂。每追蹤 1 個指定社群帳號，可獲得 1 次抽獎機會，每人最多可抽 4 次，贈品數量有限，贈完為止。舞台活動也很精彩，邀請日本名師舉辦簽名會及國內外偶像、聲優團體演出等，10餘場精彩活動接續登場。人氣動畫化奇幻 BL小說《異世界的處置依社畜而定》作者八月八老師，於10/9活動第一天舉辦簽名會；東立邀請《與妳相戀到生命盡頭》作者あおのなち老師台灣首場簽名會於10/10舉行。展期中還有多場偶像團體熱鬧精采的演出，艾芙蕾女僕咖啡歌舞表演及鶴蘭音樂祭。一連舉辦五場精彩表演，樹人醫專動漫社活動，還特別舉辦一場。 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 精彩演出陣容還邀請·李·、月海晴、デュアリア、氧氣みどり、貓貓戰隊等演出。睽違二年來自知多半島的聲優偶像「知多娘。」將帶來一連四場的精彩演出。