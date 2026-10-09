年底九合一大選逐漸接近，參選人除了勤跑地方、爭取選民支持，如何設計讓人留下印象的競選小物，也成為另類宣傳戰。一名網友近日在Threads分享屏東市長候選人梁育慈推出的競選文宣，沒想到不是常見的扇子、面紙或原子筆，而是一把健康按摩梳，還利用候選人本人的頭像標示各個穴道位置，兼具實用性與辨識度，讓網友大讚是看過最有創意的選舉小物，「設計這個的幕僚要加雞腿！」
選舉小物別再送面紙！屏東市長候選人推「穴道按摩梳」：太聰明
一名網友近日在Threads發文大讚：「這是我看過最棒的選舉小物耶！」只見他貼出屏東市長候選人梁育慈的競選小物，竟是健康按摩梳，且還用自己的頭像標上各個穴道位置，讓原本用來宣傳候選人的文宣，變成日常生活中能派上用場的工具。原PO認為，這種設計實在太有巧思，直呼：「你這張文宣選民根本不可能丟掉耶！甚至會貼在冰箱上。」
貼文曝光後，網友們立刻被吸引，紛紛留言喊超想要，「馬上衝去總部拿」、「好久沒看到這麼優秀的行銷了」、「一早就去競選總部領取了，真的超好刮」、「每天洗完頭就開始刮腳，超爽」、「現在頭痛的我好想要…台南有嗎」、「真的不錯耶！發面紙跟筆一點感覺都沒有」、「我第一眼以為是板手，覺得這種小物很有特色，超天才」、「這個很好欸，我們這目前最有用是一盒牙籤」。
不少人也大讚，這項宣傳策略實在太聰明，「很聰明的是用他本人的照片當示範，在看說明書的過程就會默默記住他的臉孔，自然對他有印象」、「很聰明，設計這個的幕僚要加雞腿，至少會拿起來看個幾眼，這樣就有差了」、「而且可以隨身攜帶，疲憊時拿出刮頭上的穴道，馬上舒緩」、「超級聰明！很實用也不會浪費資源，還可以記得候選人長相」、「這個超實用，文宣又有參考價值！都會留起來！而且會一直使用」。
九合一選舉好多創意競選小物！蒜頭、面膜、不求人都入列
隨著年底九合一大選腳步逼近，市長、議員及地方民意代表參選人陸續推出各式競選小物。過去常見的宣傳品包括扇子、口罩、面紙、原子筆、便條本及礦泉水等，如今在社群平台盛行的環境下，如何讓文宣更吸睛、引發網路討論，也成為參選人爭取曝光的方式之一。
在Threads上搜尋，就能看到不少民眾分享收到的特色競選小物。例如宜蘭縣冬山鄉民意代表候選人江清祥送出兩顆蒜頭，高雄市議員郭建盟推出柔膚面膜，市議員黃文志則將競選文宣印在牙籤盒與烏龍茶包上，讓宣傳品跳脫傳統形式。
此外，國民黨市議員參選人吳瓊華準備竹製「不求人」，國民黨市議員李中推出證件夾，新人陳清崧則選擇精油霜作為競選小物。北區和順里長參選人蕭智元本身是當地藥房藥師，送出的宣傳品則是痠痛貼布，也被許多長輩稱讚太實用。
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一名網友近日在Threads發文大讚：「這是我看過最棒的選舉小物耶！」只見他貼出屏東市長候選人梁育慈的競選小物，竟是健康按摩梳，且還用自己的頭像標上各個穴道位置，讓原本用來宣傳候選人的文宣，變成日常生活中能派上用場的工具。原PO認為，這種設計實在太有巧思，直呼：「你這張文宣選民根本不可能丟掉耶！甚至會貼在冰箱上。」
貼文曝光後，網友們立刻被吸引，紛紛留言喊超想要，「馬上衝去總部拿」、「好久沒看到這麼優秀的行銷了」、「一早就去競選總部領取了，真的超好刮」、「每天洗完頭就開始刮腳，超爽」、「現在頭痛的我好想要…台南有嗎」、「真的不錯耶！發面紙跟筆一點感覺都沒有」、「我第一眼以為是板手，覺得這種小物很有特色，超天才」、「這個很好欸，我們這目前最有用是一盒牙籤」。
不少人也大讚，這項宣傳策略實在太聰明，「很聰明的是用他本人的照片當示範，在看說明書的過程就會默默記住他的臉孔，自然對他有印象」、「很聰明，設計這個的幕僚要加雞腿，至少會拿起來看個幾眼，這樣就有差了」、「而且可以隨身攜帶，疲憊時拿出刮頭上的穴道，馬上舒緩」、「超級聰明！很實用也不會浪費資源，還可以記得候選人長相」、「這個超實用，文宣又有參考價值！都會留起來！而且會一直使用」。
九合一選舉好多創意競選小物！蒜頭、面膜、不求人都入列
隨著年底九合一大選腳步逼近，市長、議員及地方民意代表參選人陸續推出各式競選小物。過去常見的宣傳品包括扇子、口罩、面紙、原子筆、便條本及礦泉水等，如今在社群平台盛行的環境下，如何讓文宣更吸睛、引發網路討論，也成為參選人爭取曝光的方式之一。
在Threads上搜尋，就能看到不少民眾分享收到的特色競選小物。例如宜蘭縣冬山鄉民意代表候選人江清祥送出兩顆蒜頭，高雄市議員郭建盟推出柔膚面膜，市議員黃文志則將競選文宣印在牙籤盒與烏龍茶包上，讓宣傳品跳脫傳統形式。
此外，國民黨市議員參選人吳瓊華準備竹製「不求人」，國民黨市議員李中推出證件夾，新人陳清崧則選擇精油霜作為競選小物。北區和順里長參選人蕭智元本身是當地藥房藥師，送出的宣傳品則是痠痛貼布，也被許多長輩稱讚太實用。