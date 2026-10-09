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日籍女星阿部瑪利亞上個月底突宣布與圈外男友結婚，以及懷孕的雙重喜訊，讓粉絲都非常驚喜。而今（9）日她懷孕後首現身高雄電影節，與導演張永昌、演員楊大正、周厚安出席短片《一九四五》的首映活動。阿部瑪利亞也透露自己懷孕後害喜嚴重，幾乎什麼東西都吃不下，幾乎是靠水果活下去。除此之外，她也甜蜜公開自己的馭夫術。阿部瑪利亞今日出席《一九四五》首映活動，這也是她宣布結婚與懷孕喜訊後首度露面，只見她穿著較為貼身的黑色長裙現身，顯露出已明顯微凸的孕肚，瞬間成為全場焦點。阿部瑪利亞也透露懷孕心情，坦言雖然得知後有點慌張，但覺得自己非常幸運。不過她也表示因為害喜嚴重，所以幾乎什麼都吃不下，「是靠水果活下去。」阿部瑪利亞還甜蜜公開自己的馭夫術，笑說自己會跟老公撒嬌說好想吃水果，心情才會好點，「聽說心情好，之後小朋友才會好帶。」老公就會乖乖去幫她買。有趣的是，阿部瑪利亞這次在《一九四五》中，飾演的角色就是孕婦，還會演到生產的部分。她坦言當時沒有相關經驗，所以只能去看很多日劇，以及搜尋日本相關資料來做功課，這也讓她到拍攝現場都很緊張，表示還好導演很溫柔，身邊兩位演員也都很厲害，才讓她能夠投入演技。阿部瑪利亞在2017年從日本AKB48移籍至台灣姐妹團TPE48（後改名AKB48 Team TP），正式開啟在台灣的演藝活動。而在2019年自團體畢業後，她選擇繼續留在台灣深耕，還跨足YouTube與網路節目主持，其中成為《木曜4超玩》主持群而廣為人知，近年更在台灣考取駕照、中文檢定，並於去年宣布成立自己的公司，完全融入台灣在地生活。