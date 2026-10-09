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▲沈伯洋與蘇巧慧出席北新莊聯合競選總部成立大會，現場擠爆。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧、沈伯洋出席北新莊聯合競選總部成立大會。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.09）

九合一大選倒數，民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧於今（9）日在新莊體育館前合體舉辦造勢活動，吸引大批支持者擠爆現場。對於「洋流慧聚」氣勢旺，蘇巧慧受訪時表示，看得出來大家熱情滿滿，他也非常地高興、感動，希望能延續氣勢，達到雙北雙贏的好效果。沈伯洋下午與蘇巧慧赴新莊體育館前，出席北新莊聯合競選總部成立大會，只見兩人未到，就把會場擠得水洩不通，破千名民眾特別來看「洋流慧聚」，場面相當熱烈，民眾看到「洋流慧聚」也相當興奮，將其團團包圍。對此，蘇巧慧受訪時說，新北隊的新莊隊，包括議員林秉宥、翁震州，還有兩位議員候選人吳奕萱、陳岱吟，他們採用聯合競選的方式，所以今天是北新莊聯合競選總部成立大會。蘇巧慧提到，看得出來大家熱情滿滿，他非常地高興、感動，畢竟他是在新莊長大的小孩，所以能在新莊有機會實現抱負，和所有的鄉親一起為成長的地方努力，真的非常感動；他強調，希望延續這個氣勢，最後50天繼續衝刺，「今天特別跟沈伯洋一起，希望達到雙北雙贏的好效果」。至於松山機場的遷移議題，對手李四川批評「不懂市政」，蘇巧慧表示，他競選新北市長，希望不管是資金還是人才，都要留在新北，因此他就提出淡海科學城，把未來的AI科技園區，留在新北的好地方。蘇巧慧表示，希望科學城能在他的推動下實現，不但把北士科的AI產業鏈接過來，首都圈依然保有機場，這對整個首都圈是最好的發展；他強調，未來一定會和台北市長好好地討論，在人才、資金、產業，要是以新北為主體的架構之下，與台北市共榮共好，一起來研究各式的方案，讓新北市民們能真正在地就業、產業好，可以享受更多的便利性，這才是他的競選新北市長的目的。