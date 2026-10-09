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▲泰國國王瓦吉拉隆功在起飛前陪同蘇提達一起進行機務檢查。（圖／翻攝自泰國王室宮務處）

飛行資歷豐富 累計時數近1200小時

泰國王室表示，泰國王后蘇提達（Suthida）週四（8日）於泰國南部素叻他尼府（Surat Thani）空軍基地，成功完成其個人首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）單座戰機的執飛任務。根據《曼谷郵報》報導，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於當天上午10時左右抵達基地，隨後由王室成員與空軍官員舉行詳細的飛行計畫簡報。簡報結束後，泰王與王后一同前往停機坪。蘇提達王后在登機前親自對這架單座JAS 39C型獅鷲戰鬥機進行了嚴格的機務檢查，隨後滑行至22號跑道順利起飛，成功完成任務。在順利降落後，泰王親自獻上花束，並頒發「獅鷲金質榮譽勳章」，表彰王后的優異表現。現年48歲的蘇提達擁有非常豐富的飛行經驗，她於2010年5月13日在曼谷空軍第6聯隊首次駕駛初級教練機，正式展開飛行生涯。迄今她已在多款民用機、軍用教練機與主力戰機上累積將近1190小時的總飛行時數。蘇提達長期以來均擔任泰王執行國內外王室勤務時的副駕駛。去年4月，泰國王室專機前往不丹進行訪問時，由泰王與王后共同駕駛，成功降落於被公認為全球降落難度最高、地形最為險峻的帕羅國際機場（Paro Airport）。今年9月，泰王與王后也再度親自駕駛飛機前往越南展開國事訪問。