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雙十國慶將至，國慶晚會今（9）晚在新北市板橋第一運動場盛大登場，承辦市長侯友宜致詞時說，今晚一起為台灣喝采，珍惜民主、自由與多元喝采，一起祝福台灣，在世界舞台上，繼續發光、持續前進。侯友宜致詞時說，非常開心大家齊聚新北，共同慶祝中華民國115歲生日，他要代表新北市404萬市民，向來自全國及世界各地的好朋友，表達熱烈的歡迎，非常謝謝大家蒞臨新北。今年國慶晚會是第一次移師新北，也是新北市第一次承辦國慶晚會。對新北而言，這不只是一場盛大的晚會，對新北人來說，更是一個重要的歷史時刻。因為新北，是一座與臺灣一起成長、與國家一起前進的城市。侯友宜表示，新北是一座多元共融的城市。不同世代、不同族群、不同文化，在這裡交會、生活、彼此成就。今年國慶晚會，我們特別以音樂、藝術與跨國文化交流，呈現新北多元、開放、國際化城市精神。望讓來自臺灣各地、以及海內外朋友，在今晚不只是「看見新北」，更能感受到新北。感受到這座城市的文化厚度，也感受到新北與世界交流熱情。侯友宜續道，今年國慶的主題是「世界舞台，齊聚台灣」。而今晚的新北，就是這座舞台重要一站。我們要讓世界看見臺灣，也讓世界看見新北。要把這份屬於新北、也屬於臺灣活力，送上國慶舞台。侯友宜強調，一座城市真正魅力，不只是有多少建設，而是這些建設能不能讓人民生活得更好，讓不同人都能在城市裡找到自己位置，也讓來到這座城市人，願意停下腳步、認識它、喜歡它。他們希望打造一座更宜居、更永續、更有文化、更具國際視野城市。侯友宜表示，國家生日來到新北，也讓他們有機會把新北最真實、最美好一面，與全國、與世界分享。今晚，一起為臺灣喝采，為珍惜民主、自由與多元喝采。「讓我們一起祝福臺灣，在世界舞台上，持續發光、持續前進」；歡迎所有貴賓來到新北，一起慶祝中華民國，生日快樂。