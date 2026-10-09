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中信兄弟近期不僅戰績回溫，休息室氣氛更是嗨到最高點！在今（9）日與統一的季後挑戰賽中，第三局擔任第三棒的曾頌恩敲出安打上壘後，立刻對著休息室比出球隊近來最夯的「勝利手勢」鼓舞士氣。不料當全隊熱情呼應跟著倒向同一邊時，站在前排的小將許庭綸卻慘遭後排的岳政華不慎打中臉部，成為場上搞笑插曲。更逗趣的是，肇事「犯人」岳政華在發現自己打到人後，竟然還趁亂跑走了，留下無辜揉臉的許庭綸，讓球迷笑翻。這個被球迷封為「中信幼稚園」招牌動作的勝利手勢，其實是由「隊魂」王威晨與王政順共同發想。當初是為了幫助球隊擺脫8連敗低潮，兩人決定在上壘時比出上下左右的方向，休息室的隊友則配合方向跟著倒下。沒想到這個互動不僅成功提振士氣，還衍生出各種搞笑版本。愛搞怪的詹子賢經常亂比方向讓隊友摸不著頭緒，甚至連當家王牌投手勝騎士在投出三振後也大動作參與，連打擊教練西田明央都被拍到跟著賣萌，全隊上下都深陷在這個手勢的魅力中。歡樂的團隊氣氛也如實反映在球隊的狂飆近況上。攤開中信兄弟近10場比賽的數據，球隊一共拿下6勝4敗的佳績，展現強大競爭力。其中打線火力更是驚人，不僅在9月28日面對台鋼雄鷹時狂轟猛炸攻下19分，10月4日再度交手台鋼也毫不手軟打下12分大勝，近10場比賽狂攻67分。而這狀態也延續到季後賽，兄弟此役首局就靠著4支串聯安打突破布雷克的投球，一口氣得到3分，目前暫時在主場領先。