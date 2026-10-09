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中華民國115年度國慶晚會今（9）晚在新北市板橋第一體育場盛大舉行，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜致詞時，國慶晚會第一次來到新北，說巧不巧，中華民國總統賴清德和立法院長韓國瑜都是新北人，過去從沒有發生過，回到家鄉除了歡慶中華民國生日快樂外，內心更有深深的感動，這麼多僑胞回來歡度國慶，大家都是心在一起；他介紹到場貴賓時，也笑虧最近新北市煮得像100度開水一樣、強強滾的兩位屏東人，藍綠新北市長參選人李四川、蘇巧慧。韓國瑜說，今天這麼多僑胞朋友自己出錢出力，用了這麼多寶貴時間，千山萬水來到台灣，歡度中華民國的國慶，真的是萬分的感謝，大家都是心在一起，真的是感動。韓國瑜續道，英國最近一個雜誌報導全世界1000個城市，新北居然高居第44名，一定要為新北市長侯友宜跟團隊掌聲鼓勵一下，了不起。他說，全台灣現在新北市是第一名最宜居的城市。侯友宜的個性，他常常講像金庸武俠小說裡面的郭靖一樣，每一掌啊都很雄厚，扎扎實實，不花哨，每一件工作在新北推動都是這麼的認真，令人感佩。韓國瑜續道，明天就是國慶，晚上則是在台東放煙火，再次謝謝侯友宜的團隊，也謝謝各位僑胞朋友、行政院長卓榮泰的團隊對新北市在國慶晚會全力支持與付出，明天早上在凱達格蘭還會有國慶的慶典，再一次跟大家一起歡呼，一起歡呼，「中華民國生日快樂！祝福各位嘉賓大家身體健康、合家平安美好，一切順利。」