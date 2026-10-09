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中國遊戲直播主叮噹貓在bilibili平台有200萬粉絲，而近日他自爆與Coser夏鳴前交往2個月，期間給她買包、買衣服當禮物送她，前後花費約30多萬元人民幣（約台幣143萬元），不料卻慘遭戴綠帽，發現女友與多名不同男性的親密合照，以及多盒保險套，才知道對方疑似同時交往多名男友，讓他憤怒批對方像在做雞，還爆料她平常出門在行李箱放一堆保險套。叮噹貓日前爆料coser女友交往期間的疑似出軌行為，不只平常出門行李箱都一堆保險套，家裡也是整盒整盒的買，但兩人約會的保險套都是叮噹貓本人買；女友還常常一出門就聯絡不上，有時候1小時才會回訊息，最常是30小時沒回覆，女友都稱自己是回老家或是跟閨蜜出去。除此之外，叮噹貓還找到女友跟多名不同男性的親密照，不僅有擦邊照，還有穿情趣衣跟男性坐在賓館床上的照片。由於在交往期間，叮噹貓給女方前後買禮物加租房，花了約30萬元人民幣，他也曝光與女方對話內容，除了要對方還錢外，還痛批：「我跟妳好好戀愛，妳要說妳同時好幾個男朋友，妳跟我說不就完了嗎？」、「非這麼噁心我，每個行李箱留那麼多套，妳準備出去跟誰做愛啊？真他X噁心。」甚至還怒罵女方像做雞。而目前夏鳴前尚未回應，甚至將社群都轉為私密，隱蔽所有內容，更是讓叮噹貓爆氣，不僅揚言要提告追討金錢，還嘲諷女方跟其他人開房錢可能都是他出的。突然的爆料，也引發網友討論，「兩個月花30多萬還被出軌，這也太慘了」、「自尊自愛是每個人的人生必修課，你這必修課掛科了啊…」、「估計搞熱度的」、「慘遭戴綠帽了。」