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韓國天團BIGBANG出道20週年，選擇今（9）日國慶連假來台與台灣VIP（粉絲名）慶祝，在台北大巨蛋舉辦單場4萬人演唱會，開場就現送上3首經典神曲〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉，引爆全場回憶殺湧現；過去多次來台舉辦專場的GD、太陽、大聲也沒忘記中文，GD甚至還說：「BIGBANG終於回來了！」並表示：「台北是亞洲的第一站，所以我很很興奮！」讓苦等8年多的歌迷感動落淚。演唱會一開場，就是2012年一推出就紅遍全球的〈FANTASTIC BABY〉，3位成員從大螢幕後方的升降台現身，讓苦等他們8年的歌迷泛淚大力尖叫，並全場跟著一起唱，他們也開心大喊：「台北！準備好了沒？」畫面相當感人，讓媒體席的記者都起雞皮疙瘩。接著送上的歌曲依舊經典，當〈HANDS UP〉旋律一下，太陽就說：「台北，舉起手來！」GD也附和：「大家～舉起手來！準備好了沒？尖叫聲！！」輪到〈TONIGHT〉後，GD唱出第一句歌詞：「Tonight such a beautiful night」藉由字句讚美今晚前來的歌迷，但感人的不止一樁，GD過去每唱〈TONIGHT〉時，最經典的環節就是「砸吉他」，3帥唱到中段後，GD去跟工作人員拿吉他，彈了一下後再隨著節奏重重砸地，由於這是時隔8年多才能再看到的名場面，全場4萬人瞬間默契十足大叫「喔！！」回憶殺湧現。開場唱完經典3神曲後，去年才來台連開2次專場的GD就直接以中文說：「好久不見！你好嗎？我是龍哥，BIGBANG終於回來了！」他之所以會這樣說，是因為去年11月他就曾在大巨蛋放話「我會帶著BIGBANG來這」，如今實現承諾，太陽甚至表示：「台北是亞洲的第一站，所以我很很興奮！」感動無數VIP。大聲也說中文：「大家好，我是大聲，大家過得好嗎？大家過得好嗎？很想念你們，謝謝大家來到演唱會，我希望大家能享受今晚的演出！」太陽則撂台語表示：「What's Taipei？我愛你，挖洗太陽，大家準備好沒？我聽不到！」台下也給足偶像面子，用盡全力吶喊，氣氛HIGH到最高點。