國慶日跳樓大拍賣！UNIQLO即日起至10月15日特別推出國慶連假優惠，限定7天優惠「FUN連假超值購」，上衣最低190元起，還有內褲99元的優惠，許多大師聯名的人氣單品、UT聯名款系列通通都有特價，官網上面有特價專區整排都是紅標價格，非常適合最近想要補進新衣服的民眾可以購入。
限7天UNIQLO國慶連假跳水拍賣！回收舊衣再抽喀什米爾混紡圍巾
隨著秋季到來，UNIQLO從即日起至10月15日推出「FUN連假超值購」的限定優惠檔期，特別要出清許多夏季的服飾，不僅是一般服飾特價，還包括大師設計聯名UNIQLO : C 休閒系列人氣單品首次優惠、繭型牛仔褲、UT聯名款T-Shirt系列通通都在優惠名單當中，除此之外還有部分內褲最低價99元起、童裝商品整套限定優惠190元起等。
除了許多商品優惠特價之外，還有全新的「Disney x Formula 1® UT」系列也上架開始販售。買新衣服舊衣服也不要急著丟回收箱，即日起至11月8日，只要帶著UNIQLO舊衣至UNIQLO店舖回收並完成登記，可以抽到限量「再生喀什米爾混紡圍巾一條」，提前為冬季直接做準備！
UNIQLO官網整片紅標價格！聯名款UT190元起、長褲都免500元
《NOWNEWS》記者稍早也到UNIQLO官網查看，可以直接點選特價專區查看，整個頁面幾乎全部都是特價的紅標價格，其中男裝部分包括「寬版錐形褲特價590元」、「特級彈性窄管長褲490元」、「特級彈性束口褲490元」、「經典卡其褲590元」等，上衣許多T-Shirt、POLO衫都只要190元至390元，聯名款的UT系列更是整排只要190元，許多原價390元的衣服都下殺5折以下，現在購入真的超級划算！
女裝部分，同樣也是有許多T-Shirt都是190元至390元不等，尤其是短版的上衣幾乎都是190元，一些細肩帶的背心大多都落在290元至490元上下，還有長裙系列190元至390元，長褲則是有多款只要590元，整體品項比男裝還要更多、更便宜，想要入手進可攻退可守的秋裝真的就趁現在。
不只UNIQLO有國慶優惠！GU雙十購物節也登場
除了UNIQLO推出國慶優惠之外，GU也有「Double 10雙十購物祭」，活動同樣是即日起至10月15日，活動期間同步推出多款指定優惠商品，包括「女裝柔軟透膚開襟外套」限定價350元、「男裝Heavy Weight重磅繭形休閒連帽拉鍊外套」限定價890元等，APP會員在實體門市消費的話，還可以參加萬元換季購物金抽獎，這波衣櫃要換血的民眾，千萬不要錯過囉！
資料來源：UNIQLO官網、GU官網
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隨著秋季到來，UNIQLO從即日起至10月15日推出「FUN連假超值購」的限定優惠檔期，特別要出清許多夏季的服飾，不僅是一般服飾特價，還包括大師設計聯名UNIQLO : C 休閒系列人氣單品首次優惠、繭型牛仔褲、UT聯名款T-Shirt系列通通都在優惠名單當中，除此之外還有部分內褲最低價99元起、童裝商品整套限定優惠190元起等。
UNIQLO官網整片紅標價格！聯名款UT190元起、長褲都免500元
《NOWNEWS》記者稍早也到UNIQLO官網查看，可以直接點選特價專區查看，整個頁面幾乎全部都是特價的紅標價格，其中男裝部分包括「寬版錐形褲特價590元」、「特級彈性窄管長褲490元」、「特級彈性束口褲490元」、「經典卡其褲590元」等，上衣許多T-Shirt、POLO衫都只要190元至390元，聯名款的UT系列更是整排只要190元，許多原價390元的衣服都下殺5折以下，現在購入真的超級划算！
不只UNIQLO有國慶優惠！GU雙十購物節也登場
除了UNIQLO推出國慶優惠之外，GU也有「Double 10雙十購物祭」，活動同樣是即日起至10月15日，活動期間同步推出多款指定優惠商品，包括「女裝柔軟透膚開襟外套」限定價350元、「男裝Heavy Weight重磅繭形休閒連帽拉鍊外套」限定價890元等，APP會員在實體門市消費的話，還可以參加萬元換季購物金抽獎，這波衣櫃要換血的民眾，千萬不要錯過囉！