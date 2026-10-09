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限7天UNIQLO國慶連假跳水拍賣！回收舊衣再抽喀什米爾混紡圍巾

UNIQLO從即日起至10月15日推出「FUN連假超值購」的限定優惠檔期

▲UNIQLO從即日起至10月15日推出「FUN連假超值購」的限定優惠檔期，特別要出清許多夏季的服飾。（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO官網整片紅標價格！聯名款UT190元起、長褲都免500元

上衣許多T-Shirt、POLO衫都只要190元至390元，聯名款的UT系列更是整排只要190元，許多原價390元的衣服都下殺5折以下

▲UNIQLO國慶日大特價，官網整片紅標特價價格，聯名款UT只要190元起，款式眾多、尺寸也非常齊全。（圖/UNIQLO官網）

一些細肩帶的背心大多都落在290元至490元上下，還有長裙系列190元至390元，長褲則是有多款只要590元

不只UNIQLO有國慶優惠！GU雙十購物節也登場

▲GU也有「Double 10雙十購物祭」，活動同樣是即日起至10月15日，活動期間同步推出多款指定優惠商品。（圖/GU官網）