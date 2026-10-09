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第61屆金鐘獎客家電視作品表現亮眼，電視電影《屋下無人》入圍7項、《小包袱》入圍5項大獎。今（9）日兩部作品入圍者接受媒體聯訪，侯彥西首度角逐男主角獎，坦言仍有得失心；吳奕蓉則透露，陸弈靜原本不想報名金鐘，希望把機會留給她，如今兩人分別入圍女主角及女配角獎，讓她格外開心。《屋下無人》以親情與重組家庭為核心，描繪家庭成員在磨合中彼此扶持的故事，入圍電視電影、導演、編劇、男主角、男配角、最具潛力新人及戲劇類原創歌曲等7項獎項。首度入圍金鐘男主角獎的侯彥西透露，名單公布時正與朋友聚餐，朋友比他更早得知消息。爸媽看到新聞後，媽媽也傳來感人又肉麻的祝福，讓他相當感動。他坦言：「第一次入圍男主角還是有得失心，現在就是好好享受入圍心情。」談到拍攝趣事，侯彥西透露，有場戲得打龍步晞的屁股，卻不小心下手太重，讓對方差點哭出來，令他有些不好意思，接著又笑虧：「可能是他平常太皮，累積不滿突然真情流露了。」飾演腦性麻痺女孩「芸芸」的張芹瑜，得知入圍消息時開心到發抖。她感謝角色帶來的成長：「讓我學到的不只是如何成為一個角色，更重要的是，學會用更多的同理心去看待這個世界。」張芹瑜也感謝劇組讓她在拍攝過程中慢慢成長，以及家人始終支持她做喜歡的事。她透露，同學已祝福她能上台發表得獎感言；同樣以《屋下無人》入圍的龍步晞則說，體育老師也想來看頒獎典禮。《小包袱》以母女情感為主軸，描繪兩代女性面對家庭、人生與感情的選擇，入圍電視電影、導演、編劇、女主角及女配角5項獎項，吳奕蓉與陸弈靜分別角逐女主角及女配角獎。吳奕蓉透露，最難演的竟是與周厚安在車內曖昧的戲。因為導演說現場不收音，她原本想隨意聊天就好，沒想到一時跳脫角色，「用吳奕蓉的身分在跟他聊天，就覺得很尷尬。」她也感謝陸弈靜強大的表演，幫助自己更投入角色，並透露：「本來陸姐不想報名金鐘，因為她想把機會讓給我，不過最後雙雙入圍，覺得很開心。」