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高雄全家海神職業籃球隊今（9）日熱身賽首戰對中信特攻，一度取得12分領先，末節遭對手反超，藉著洛斯柯正規賽倒數22.4秒的三分球扳平，逼入延長賽，延長賽可惜未能延續氣勢，終場133：136落敗。海神隊7人得分上雙，洛斯柯全場最佳35分、15籃板。新加入的中華隊國手賀丹則攻下14分，他對自己今天表現並不滿意，重回和平館但對於弟弟不在感到有點不習慣。海神此役27次失誤，上半場三分球命中率19投10中，藉著加爾文、蘇文儒、洛斯柯回敬25比14攻勢，半場結束要回4分領先。易籃後持續擴大至12分差，但末節亂流遭特攻反超。洛斯柯關鍵時刻連拿5分，含正規賽最後22.4秒三分命中，率隊扳平戰局進入延長。延長賽倒數16秒賀丹抄截，洛斯柯雙手灌籃追到3分差後，倒數2.4秒貝西里操刀三分球最後一擊未果。總教練齊科賽後恭喜特攻，談到休賽季少有機會跟各隊切磋，「今天算是首場正式熱身賽，無論好的壞的，都學習到很多。」洛斯柯有裡有外首秀繳35分、15籃板、5助攻全能表現，他開賽就多次切入三分打，末節關鍵時刻，先是兩罰命中，倒數22.4秒飆進扳平三分彈，將戰局逼入延長。對於熱身賽首戰，洛斯柯表示先前都是隊內練習，轉換到正式比賽需要適應，也透過熱身賽找到球隊跟自己的進攻節奏。賀丹攻下14分，2籃板、2助攻，對表現並不滿意，但回到過去國際賽熟悉場地感覺不錯，「有些失誤，回去跟教練團檢視修正。很高興回到和平館，唯一不習慣是弟弟（賀博）不在，但很多家人進場，希望持續為他們打出好表現。」