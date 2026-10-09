騎機車交通規則也很多，但你知道機車要進入待轉格是不需要打方向燈的嗎？有網友討論「查到機車待轉是不用打方向燈的，但是不打方向燈又有很多車從右邊超車，到底該不該打燈？」貼文引爆廣大迴響，不少人表示「不管怎樣都會打燈....太多人從右側超車了」、「就算交通部說不用打我還是會打，有些待轉區根本就已經快接近轉彎了好嗎？」而專門科普交通法規的網紅「黃警官」近日也拍影片探討該議題，在社群上掀起話題。
機車待轉根本免打方向燈！一堆人仍然堅持要打燈爆討論
有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「才剛騎機車正式上路約兩個月，查到的資料是機車待轉不用打方向燈，於是我都在路口前稍微靠右然後騎去待轉，結果一堆車從我右邊直走，後續開始打方向燈後又有一堆車從我左邊右轉，到底該不該打燈？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「理論上不用打（待轉是兩段直行），可是太多在路口右側超車的人了，我是選擇打燈」、「打燈自保+1，太多人都會從右邊超車....沒打方向燈被撞就超衰」、「雖然規定不用打方向燈，實務上讓後方知道前車動向，方向燈是保護你的好工具」、「根本不用打，但還不都是一堆機車愛右側超車害的」、「其實除了右側超車外，很多待轉格根本已經接近轉彎的程度，不打根本不行啊！」
「待轉不用打燈」機車族根本不敢照做！2理由太真實警察都認了
專門科普交通法規的網紅「黃警官」，最近在IG也上傳短影片講解「機車待轉到底要不要打方向燈」這題，黃警官說，今天一定要知道一件事，待轉是「直行行為」，所以待轉可以不用打方向燈，你只要顯示煞車燈並且減速就好，這是根據交通部的函釋，但老實說有些待轉格的位置，當你在待轉的時候幾乎跟右轉差不多了，所以個人還是建議看狀況去打方向燈比較安全。
雖然交通部明文規定「機車待轉不需要打方向燈」，但很多騎士還是會有習慣打燈的原因在於兩點，第一「太多人都會從右側超車」，如果沒有方向燈警示，就怕萬一被後方車追撞，不是什麼肇事歸屬問題，而是不想要出車禍，所以打方向燈自保；第二「有些待轉格根本偏離直行道太多」，些許待轉格設計根本就是已經呈現往右大幅度偏移的狀況，甚至還接近轉彎，打方向燈警示後車真的相對安全更多。
江湖在走超車觀念要有！右側超車小心最高被罰2400元
《NOWNEWS》記者自己13年機車騎乘經驗，到現在都還是非常習慣進入待轉區會打方向燈的習慣，原因就是曾經沒打燈有太多機車族都直接從右邊超車，反而差點造成追撞，有時候煞車燈根本就沒辦法警示後方，打方向燈後，後方機車反而會閃避往左側直行。
高雄市政府交通局就也曾經宣導過，行車時如果有超車必要，「務必都要從左側超車，不可在同車道內右側超車」，右側超車不僅危險還容易造成嚴重事故，如果在同向或雙向僅有一車道時，在前行車之右側超車，將處新台幣1200元至2400元罰鍰，請民眾一定要記得！
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有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「才剛騎機車正式上路約兩個月，查到的資料是機車待轉不用打方向燈，於是我都在路口前稍微靠右然後騎去待轉，結果一堆車從我右邊直走，後續開始打方向燈後又有一堆車從我左邊右轉，到底該不該打燈？」
「待轉不用打燈」機車族根本不敢照做！2理由太真實警察都認了
專門科普交通法規的網紅「黃警官」，最近在IG也上傳短影片講解「機車待轉到底要不要打方向燈」這題，黃警官說，今天一定要知道一件事，待轉是「直行行為」，所以待轉可以不用打方向燈，你只要顯示煞車燈並且減速就好，這是根據交通部的函釋，但老實說有些待轉格的位置，當你在待轉的時候幾乎跟右轉差不多了，所以個人還是建議看狀況去打方向燈比較安全。
雖然交通部明文規定「機車待轉不需要打方向燈」，但很多騎士還是會有習慣打燈的原因在於兩點，第一「太多人都會從右側超車」，如果沒有方向燈警示，就怕萬一被後方車追撞，不是什麼肇事歸屬問題，而是不想要出車禍，所以打方向燈自保；第二「有些待轉格根本偏離直行道太多」，些許待轉格設計根本就是已經呈現往右大幅度偏移的狀況，甚至還接近轉彎，打方向燈警示後車真的相對安全更多。
江湖在走超車觀念要有！右側超車小心最高被罰2400元
《NOWNEWS》記者自己13年機車騎乘經驗，到現在都還是非常習慣進入待轉區會打方向燈的習慣，原因就是曾經沒打燈有太多機車族都直接從右邊超車，反而差點造成追撞，有時候煞車燈根本就沒辦法警示後方，打方向燈後，後方機車反而會閃避往左側直行。
高雄市政府交通局就也曾經宣導過，行車時如果有超車必要，「務必都要從左側超車，不可在同車道內右側超車」，右側超車不僅危險還容易造成嚴重事故，如果在同向或雙向僅有一車道時，在前行車之右側超車，將處新台幣1200元至2400元罰鍰，請民眾一定要記得！