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2026年諾貝爾和平獎頒給南非人權女法官皮萊（Navanethem “Navi” Pillay），以表彰她為促進和平與國際法所做的努力。諾貝爾獎委員會在頒獎時透露，還沒能夠聯繫上皮萊本人，打趣提醒皮萊記得接「來自挪威的電話」。而稍早皮萊得知自己獲獎時，第一時間直呼「這是真的嗎」，顯得相當難以置信。皮萊還開玩笑說「或許能和川普分享這個獎項」，接著提到自己最新完成的工作就是提交了關於加薩的報告，將那裡正在發生的事情定性為「種族滅絕」。隨著皮萊獲獎，預計將引起以色列當局反彈。綜合外媒報導，皮萊今日原本仍在照常工作，當同事們把她叫出來鼓掌祝賀獲得諾貝爾和平獎時，皮萊的第一個問題是反問「這是真的嗎？」並狐疑地說以為大家在開玩笑。有一位同事回答說是真的，「到處都有新聞，《BBC》也報了」。隨後同事們要皮萊即興發表感言，並不斷鼓掌歡呼。皮萊打趣說，「如果你們再多鼓掌一點，我或許就能和川普分享這個獎項了」。皮萊接著表示，由同事告知自己得獎「意義非凡」，「我認為和朋友、同事們在一起非常合適，他們都是人權的支持者」。然後皮萊又開玩笑說，「但是，作為一名律師和法官，我仍然想親自核實這件事」。皮萊最後表示，「我最近做的一項工作就是提交了關於加薩的報告，並將那裡正在發生的事情定性為種族滅絕」。對於諾貝爾獎委員會稱讚她很有勇氣，皮萊則說「為什麼說真話需要勇氣？你只需要依法律解釋，審視所有事實。這本該是個中立客觀的決定」。皮萊曾擔任南非高等法院、盧安達國際刑事法庭和國際刑事法院的法官，以及擔任聯合國人權事務高級專員，同時她在2021年至2025年擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會主席，該委員會的報告指出以色列在加薩犯下了種族滅絕罪行，且認為以色列總理納坦雅胡與國防部長加蘭特等多位高官參與煽動了種族滅絕行為。這份報告遭到以色列強烈抵制，並指控委員會自甘充當「哈馬斯代理人」。如今隨著皮萊獲得諾貝爾和平獎，並在得獎第一時間就提到加薩問題，預估將再度引起以色列當局反彈。