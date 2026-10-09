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▲ 總統賴清德出席115年國慶大會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.09）

▲立法院長韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者葉政勳攝）

中華民國115年度國慶晚會今（9）晚在新北市板橋第一體育場盛大舉行，總統賴清德致詞時肯定說，今天的台灣已經有堅強的實力與信心，和全球夥伴攜手同行，促進世界的繁榮發展；他也談到，人民能夠有好生活，政府必須努力推動各項富國利民的政策，其中最重要者莫如中央政府總預算以及今年追加的預算，「我也敬請韓國瑜以及在場跨黨派的立法委員都能夠大力支持、迅速審查通過」，語畢，台下拍手、歡呼，行政院長卓榮泰也向旁邊的韓國瑜握手致意。中華民國115年度國慶晚會晚間新北市板橋第一體育場盛大舉行，包含賴清德、卓榮泰、韓國瑜、內政部長劉世芳、代僑委會委員長李妍慧等人出席。賴清德致詞時表示，在當前世界不太平靜的時候，大家能在這麼好的場地、這麼樣好的氛圍下，共同慶祝國家的生日，這是何等的幸福、何等的難得，這也是大家共同努力的結果，因此他邀請各位與隔壁的來賓互相道賀、互相感謝，大家在工作崗位上，盡心盡力才有今天的成果。賴清德說，在海內外台灣人共同努力下，這10年來台灣一步又一步地站在世界舞台，越來越多企業，選擇把信心留在台灣，把下一個世代的關鍵佈局也留在台灣，「今天的台灣已經有堅強的實力與信心，和全球夥伴攜手同行，促進世界的繁榮發展」。賴清德提到，身為總統，他更清楚，國家強、國家好，不只是在數字上面，而是要反映在人民要過得好，「我們有責任，把世界對台灣的信任，轉換成台灣人民更好的生活；國家越有能力，照顧人民的腳步就要越快，我們不只要協助百工百業升級、帶動薪資成長，讓全民共享經濟的果實，更要以社會投資的精神減輕家庭在生活、育兒與長照上面的負擔」，讓孩子得到妥善照顧、父母安心工作，讓年輕人發揮所長，也讓長輩可以獲得溫暖的依靠。賴清德說，在國慶的前夕，要祝福國家國運昌隆、國家國泰民安、風調雨順，人民可以安居樂業，同時也要祝福新北市、全國各縣市都能夠四時無災、八節有慶，人民都可以安居樂業、好好生活。話鋒一轉，賴清德說，人民能夠有好生活，政府必須努力推動各項富國利民的政策，其中最重要者莫如中央政府總預算以及今年追加的預算，「我也敬請韓國瑜以及在場跨黨派的立法委員都能夠大力支持、迅速審查通過」；語畢，台下拍手、歡呼，卓榮泰也向旁邊的韓國瑜握手致意。賴清德續指，要祝福國家在全體人民共同努力、團結合作之下，「我們的舞台越大越好」，台灣能夠成為世界真正的舞台，不僅僅歡迎各國的好朋友、企業家來到台灣，也可以讓國人更有自信、更方便的走進世界，越走越遠，也越走越穩。賴清德向國人同胞喊話，再大的國家計畫，最後都要回到大家對生活最樸實的期盼：努力有回報、家庭能安穩、孩子有機會、長輩有照顧，這就是身為總統，也是卓榮泰身為院長，共同帶領這一個政府最重要的職責。賴清德指出，在這塊土地上，不只要讓台灣的人民能夠走向世界，更要讓世界的人才齊聚台灣，讓年輕人在家鄉看見未來，「我們過去曾經追趕世界，今天世界需要台灣；我們曾經尋找機會，今天台灣創造機會，未來我們不只要讓更多人看見台灣的努力，更要把這份成就化為每一個台灣人實實在在的幸福。讓我們團結合作，為台灣的下一步打拼；讓我們昂首闊步，相信自己、相信彼此、相信民主、相信台灣，更要團結合作，為國家打拼」。