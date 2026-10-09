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中國男星井柏然因出演《早春晴朗》再度爆紅，昨（8）日他在IG上傳健身照，穿著粉色緊身長袖，雖然沒有露出肌膚，但壯碩的身材完全藏不住，不少網友看了都留言，「這身材太猛了！」井柏然在IG上傳健身照，只見他穿著粉色緊身衣，手上還戴著健身用的手套，穿著牛仔褲對著鏡子自拍，雖然完全沒妝髮，但壯碩的身材馬上吸引網友注意，即便是長袖也擋不住他精實的身材，手臂線條非常明顯，不少網友看了都直呼，「哥哥身材太好啦」、「粉紅色襯在那白皙的肌膚上簡直完美」、「粉色太好看了，身材真好」。井柏然在《早春晴朗》中飾演霸總欒念，和孫千飾演的尚之桃大談辦公室地下戀，有許多親密戲都讓人看了心癢癢，兩人也因此爆紅，不少網友都敲碗兩人可以交往，不過其實井柏然已經有穩定交往的超模女友劉雯，還有一說他在劇中穿的灰色帽T也是劉雯的，可見感情穩定。