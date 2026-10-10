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中國職場劇《無可替代》在播出後就掀起追劇潮，被說是《蘭香如故》結局後的追劇首選。但不料近日卻因男主角魏大勛飾演的葉信之人物設定是離過婚，而引起部分劇迷反感，還有人揚言棄劇，直言：「堅決抵制二婚男主！」魏大勛在《無可替代》飾演諮詢公司精英合伙人葉信之，將會與女主角徐遲（趙今麥 飾）譜出戀曲。但隨著劇集播出，透露了葉信之的設定是離過婚的人，因與律師前妻長期兩地分居、聚少離多而選擇和平離婚，不料這個人設竟意外引發部分劇迷的不滿。有人指出離過婚這個設定對劇情進展毫無幫助，認為30多歲的年紀可以有戀愛史，但離婚有點硬塞，「我一下子就不行了…本來很喜歡男女主設定的」、「30多歲還很年輕啊，可以有戀愛史也不要是離異…堅決抵制二婚男主！」、「這兩個人真的很有感覺啊…看到二婚男我特別想棄。」不過也有人認為30多歲其實也不小，在現在社會中這個年紀結過婚、離過婚也算正常，反而大讚劇情貼近現實，掀起兩派爭論。《無可替代》劇情講述普通高校畢業的徐遲，為了買回母親生前老宅，秉持著「這一生絕不被別人替代」的生存信念，克服內心創傷踏入高壓的諮詢行業。入職後，她遇到了曾因替上司背鍋被迫離開圈子、決定捲土重來暗中復仇的頂尖諮詢公司合伙人葉信之。在高手如雲的商場修羅場中，兩人兼具師徒、上下屬與商業對手等多重關係，在多場併購案與高智商博弈中相愛相殺，展開一場勢均力敵的職場救贖之旅。