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▲ 高雄市長陳其邁參觀路竹運動中心館內設施與規劃，親身體驗健身器材，現場來賓也一起為陳其邁加油。（圖／高市府提供）

▲ 路竹運動中心於今天啟用，透過將路竹高中校園運動場館新舊整合的整建方式，達到資源善用與公眾共用的最佳運動使用效益。（圖／高市府提供）

高雄市路竹運動中心今（9）日正式啟用，為北高雄再添一處全民運動新據點。市長陳其邁表示，路竹運動中心以「路竹新動力・運動零距離」為核心精神，結合地方生活型態及在地運動需求，打造兼具運動、健康及社區服務功能的全民運動據點。除了滿足一般市民的運動需求，也特別重視全齡友善，希望從青年、成人到銀髮族，都能便利使用公共運動資源。路竹運動中心以「全民使用、友善運動」為規劃方向，整合綜合球場、健身、游泳及多功能運動空間，並導入拳擊有氧、銀髮運動及銀髮運動器材等多元服務，滿足不同年齡層市民的運動需求。隨著場館正式投入營運，也進一步提升路竹地區公共運動服務量能，完善北高雄全民運動服務網絡。陳其邁表示，市府持續推動全民運動，希望讓運動設施更貼近市民的生活圈，提供便利、舒適且多元的運動環境。路竹運動中心正式啟用後，不僅提供路竹居民新的運動選擇，也能服務鄰近地區民眾，讓不同年齡層的市民都能找到適合自己的運動方式，培養規律運動習慣，讓運動真正成為日常生活的一部分。路竹運動中心另一項特色，是透過「學校型新舊整合」方式，結合路竹高中既有校園運動資源與新建場館設施，在兼顧學校使用需求的同時，也擴大服務周邊社區及一般市民，提升公共運動設施整體使用效益，讓校園運動資源與地方生活圈產生更緊密的連結。特別是在基層體育培訓方面，場館完善的空間規劃與專業設備，讓學校舉重隊及各類校隊擁有更安全、優質且專業的練習空間，為在地選手提供堅實的後盾，實現校園運動資源與地方生活圈緊密結合的雙贏目標。運發局表示，路竹運動中心在空間與設施規劃上，以「多元運動」及「全齡友善」為兩大方向，整合綜合球場、健身、游泳及多功能運動空間，提供不同運動習慣及需求的市民使用，讓民眾在生活圈內就能便利參與運動。除了既有運動場館功能外，中心也將發展拳擊有氧、銀髮運動等特色項目，並配置適合銀髮族使用的運動器材，進一步拓展場館服務對象。透過多元課程與運動服務，希望降低不同族群參與運動的門檻，打造兼具「全民參與、全齡友善、健康生活」的運動環境。運發局指出，高雄市持續布建運動中心，目的不只是增加硬體設施，更希望透過專業營運及多元課程，將運動資源帶進市民的日常生活。路竹運動中心的加入，將進一步串聯北高雄運動服務網絡，提升路竹及鄰近地區的運動服務量能，讓市民能夠就近、便利使用優質公共運動設施。未來市府也將持續依據各地人口結構及運動需求，完善公共運動設施與服務，並透過運動中心、特色課程及全齡運動推廣，鼓勵更多市民養成規律運動習慣，持續朝向全民共享、健康宜居的運動城市目標邁進。