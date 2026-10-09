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2026年鮮食組紅燒類金牌 阿牛牛肉麵、叁食初兩家奪下金牌

▲2026臺北國際牛肉麵節」今日首場登場，並揭曉「鮮食組－紅燒」獲獎名單。（圖／主辦方提供）

▲2026臺北國際牛肉麵節」今日揭曉「鮮食組－紅燒」獲獎名單，台中「叁食初」奪金牌。（圖／主辦方提供）

2026臺北牛肉麵明後還有兩天 嘉年華匯集80個攤位

「2026臺北國際牛肉麵節」今（9）日於臺北圓山花博開幕，首日下午揭曉「鮮食組－紅燒」獲獎名單，由阿牛牛肉麵、叁食初奪下金牌。鱻巴鱔魚麵、Home Garden餐廳-昇恆昌旗艦店、沃牛麵坊拿下銀牌。Sandalwood、究香一碗、員山珍品排骨、肉羹、牛肉麵，以及御饌臻品安和店、全國麗園大飯店獲頒銅牌。北市府表示，明、後兩日還有鮮食清燉組、調理包組競賽，現場更有嘉年華市集集結80個展售攤位，能現場吃到美味的牛肉麵。「2026臺北國際牛肉麵節」將為期3天，以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸戰」為主題，首度將鮮食組紅燒、清燉賽事擴大至南北分區辦理初賽，今（9）日由鮮食組紅燒展開競賽，今年更祭出總額高達新臺幣20萬元總獎金。本屆「鮮食組-紅燒」競賽結果今日揭曉，金牌由阿牛牛肉麵、叁食初奪下金牌。其中的阿牛牛肉麵是台中知名的排隊名店，在2013、2014、2019、2020年、2024年都拿過冠軍，牛肉麵標榜選用高級的澳洲牛腱心或牛小排等部位，湯頭則是使用蔬果與大骨慢火細熬，口感清爽不油膩、甘甜有層次。叁食初則是位於台中的知名台式私房菜與老宅餐廳，除了牛肉麵，店家也供應多種麵點，而原汁紅燒牛肉麵更是外送平台上店家人氣排行中獲第二名的品項。叁食初也在第一時間在臉書粉專分享得獎快訊，提到「一碗麵，從廚房裡的反覆琢磨，到端到大家面前，每一個步驟都藏著我們對味道的在意。這座金牌對我們來說，不只是獎項，更是對叁食初一路堅持的鼓勵。」今年牛肉麵節邀請到黑白大廚鄭智善師傅擔任親善大使，而嘉年華市集集結80個展售攤位，現場眾多店家推出好康，如消費集點換好禮及軍職人員專屬美食回饋(現役軍人、現役軍人眷屬及替代役人員憑相關證件，即可獲得50元折價券，每天300份)，定商品買一送一、買二送一、滿額贈禮及牛肉麵百元優惠等。「2026臺北國際牛肉麵節」明（10）日第2天接續進行鮮食清燉組競賽，第3天（11日）則由調理包組接棒登場，選出「最牛嚴選」。