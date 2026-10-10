台東雙十國慶煙火在台東！今年主場選在卑南溪出海口南岸，預計將施放長達30分鐘，其中24吋焰火亦為歷年之最。台東縣政府更盤點出10個最佳觀賞點，海陸絕佳地點一次收。
今年國慶焰火再度移師台東舉辦，將於10月10日在台東市卑南溪出海口登場，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，30分鐘的高空焰火展演搭配南島原住民族音樂，結合台東壯闊山海景觀，還有24吋大型焰火，更將是歷年之最。
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」活動主要資訊：
日期：2026年10月10日（星期六）
時間：19:00~22:00，
煙火施放晚間：20:00登場，施放約30分鐘
地點：台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」晚會流程表與表演團體：
19:00 國慶大秀：即將成真火舞團
19:20 童心牽世界：臺東縣立兒童合唱團
19:30 貴賓致詞·啟炮儀式
20:00 國慶焰火施放：臺北市立交響樂團附設青年管弦樂團
20:30 南島派對：沈文程x李英宏x089舞團、葉璦菱、玖壹壹x金崙部落青年會
22:00 晚會結束
🟡2026雙十國慶煙火9大最佳觀賞點：
一、台東海濱公園：主會場第一排
二、馬卡巴嗨公園：鄰海濱公園，視野好
三、馬亨亨大道人行道：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳
四、台東縣環保局對面停車場草皮空地：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐
五、台東縣體育場看台區，屬最近主場的制高點，由上往下看
六、富岡漁港南方海堤：有煙火倒映海面的光影
七、台東凌霄寶殿：市區夜景與煙火同框
八、仁義南路堤防人行步道：東海運動公園附近
九、海上觀焰火：
搭船票價：每人850元／人
出發地點：富岡漁港
購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」直播平台：
📍電視直播：
三立都會台
三立新聞台
中視新聞台
📍海外電視：
三立國際台
📍MOD：
三立綜合台
📍YouTube：
三立新聞網YT
中視新聞YT
📍Facebook：
三立新聞FB
饒慶鈴縣長FB
中華民國 讚國慶FB
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」交通與接駁:
📍搭接駁車（雙向循環路線）：
接駁路線：台東火車站 ⇄ 國慶焰火主會場（國際地標） ⇄ 台東轉運站
營運時間：10月10日14:00-22:00（22:00為末班發車時間）
班距：約15-20分鐘一班（視現場人潮機動加開班次）
📍搭公車：
搭乘普悠瑪客運「觀光循環線」於海濱公園站下車。
📍騎YouBike：
騎乘公共自行車至四維夜市站租還，再步行約10分鐘即可抵達國際地標主會場。
📍台鐵加開散場夜間列車：
為方便跨縣市旅客看完煙火後返程，台鐵公司於當日晚間特別加開北上加班車。
車次：自強號5267次特快車
發車時間：21:56自台東站發車
停靠站點：台東 → 鹿野 → 關山 → 池上 → 玉里 → 花蓮 → 羅東 → 宜蘭 → 南港 → 松山 → 台北
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」交通管制：
📍周邊交通管制：中華大橋南、北端18:30至21:00交通管制、禁止人車通行與停留；臨海路一段51巷9:00起至活動結束劃設為「防災道路」、全線管制。
📍會場管制：國際地標周圍劃設觀禮區、限持證賓客通過安檢門入場；晚間20:30焰火施放後，工作人員將撤除安檢設施，開放鄉親進入主舞台區近距離參與《南島派對》，請配合指引並注意安全。
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日期：2026年10月10日（星期六）
時間：19:00~22:00，
煙火施放晚間：20:00登場，施放約30分鐘
地點：台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」晚會流程表與表演團體：
19:00 國慶大秀：即將成真火舞團
19:20 童心牽世界：臺東縣立兒童合唱團
19:30 貴賓致詞·啟炮儀式
20:00 國慶焰火施放：臺北市立交響樂團附設青年管弦樂團
20:30 南島派對：沈文程x李英宏x089舞團、葉璦菱、玖壹壹x金崙部落青年會
22:00 晚會結束
🟡2026雙十國慶煙火9大最佳觀賞點：
一、台東海濱公園：主會場第一排
二、馬卡巴嗨公園：鄰海濱公園，視野好
三、馬亨亨大道人行道：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳
四、台東縣環保局對面停車場草皮空地：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐
五、台東縣體育場看台區，屬最近主場的制高點，由上往下看
六、富岡漁港南方海堤：有煙火倒映海面的光影
七、台東凌霄寶殿：市區夜景與煙火同框
八、仁義南路堤防人行步道：東海運動公園附近
九、海上觀焰火：
搭船票價：每人850元／人
出發地點：富岡漁港
購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運
📍電視直播：
三立都會台
三立新聞台
中視新聞台
📍海外電視：
三立國際台
📍MOD：
三立綜合台
📍YouTube：
三立新聞網YT
中視新聞YT
📍Facebook：
三立新聞FB
饒慶鈴縣長FB
中華民國 讚國慶FB
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」交通與接駁:
📍搭接駁車（雙向循環路線）：
接駁路線：台東火車站 ⇄ 國慶焰火主會場（國際地標） ⇄ 台東轉運站
營運時間：10月10日14:00-22:00（22:00為末班發車時間）
班距：約15-20分鐘一班（視現場人潮機動加開班次）
📍搭公車：
搭乘普悠瑪客運「觀光循環線」於海濱公園站下車。
📍騎YouBike：
騎乘公共自行車至四維夜市站租還，再步行約10分鐘即可抵達國際地標主會場。
📍台鐵加開散場夜間列車：
為方便跨縣市旅客看完煙火後返程，台鐵公司於當日晚間特別加開北上加班車。
車次：自強號5267次特快車
發車時間：21:56自台東站發車
停靠站點：台東 → 鹿野 → 關山 → 池上 → 玉里 → 花蓮 → 羅東 → 宜蘭 → 南港 → 松山 → 台北
📍周邊交通管制：中華大橋南、北端18:30至21:00交通管制、禁止人車通行與停留；臨海路一段51巷9:00起至活動結束劃設為「防災道路」、全線管制。
📍會場管制：國際地標周圍劃設觀禮區、限持證賓客通過安檢門入場；晚間20:30焰火施放後，工作人員將撤除安檢設施，開放鄉親進入主舞台區近距離參與《南島派對》，請配合指引並注意安全。