台東雙十國慶煙火在台東！今年主場選在卑南溪出海口南岸，預計將施放長達30分鐘，其中24吋焰火亦為歷年之最。台東縣政府更盤點出10個最佳觀賞點，海陸絕佳地點一次收。

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今年國慶焰火再度移師台東舉辦，將於10月10日在台東市卑南溪出海口登場，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，30分鐘的高空焰火展演搭配南島原住民族音樂，結合台東壯闊山海景觀，還有24吋大型焰火，更將是歷年之最。

▲2026台東雙十國慶煙火主場選在卑南溪出海口南岸施放，現場場域圖。（圖／取自饒慶鈴臉書）
▲2026台東雙十國慶煙火主場選在卑南溪出海口南岸施放，現場場域圖。（圖／取自饒慶鈴臉書）
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」活動主要資訊：

日期：2026年10月10日（星期六）

時間：19:00~22:00，

煙火施放晚間：20:00登場，施放約30分鐘

地點：台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）

🟡「2026雙十國慶煙火在台東」晚會流程表與表演團體：

19:00 國慶大秀：即將成真火舞團

19:20 童心牽世界：臺東縣立兒童合唱團

19:30 貴賓致詞·啟炮儀式

20:00 國慶焰火施放：臺北市立交響樂團附設青年管弦樂團

20:30 南島派對：沈文程x李英宏x089舞團、葉璦菱、玖壹壹x金崙部落青年會

22:00 晚會結束

▲2026台東雙十國慶煙火活動流程表（圖／取自台東縣政府官網）
▲2026台東雙十國慶煙火活動流程表（圖／取自台東縣政府官網）
🟡2026雙十國慶煙火9大最佳觀賞點：

一、台東海濱公園：主會場第一排

二、馬卡巴嗨公園：鄰海濱公園，視野好

三、馬亨亨大道人行道：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳

四、台東縣環保局對面停車場草皮空地：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐

五、台東縣體育場看台區，屬最近主場的制高點，由上往下看

六、富岡漁港南方海堤：有煙火倒映海面的光影

七、台東凌霄寶殿：市區夜景與煙火同框

八、仁義南路堤防人行步道：東海運動公園附近

九、海上觀焰火：
搭船票價：每人850元／人
出發地點：富岡漁港
購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運

🟡「2026雙十國慶煙火在台東」直播平台：

📍電視直播：

三立都會台

三立新聞台

中視新聞台

📍海外電視：

三立國際台

📍MOD：

三立綜合台

📍YouTube：

三立新聞網YT

中視新聞YT

📍Facebook：

三立新聞FB

饒慶鈴縣長FB

中華民國 讚國慶FB

🟡「2026雙十國慶煙火在台東」交通與接駁:

📍搭接駁車（雙向循環路線）：
接駁路線：台東火車站 ⇄ 國慶焰火主會場（國際地標） ⇄ 台東轉運站  
營運時間：10月10日14:00-22:00（22:00為末班發車時間） 
班距：約15-20分鐘一班（視現場人潮機動加開班次）

📍搭公車：
搭乘普悠瑪客運「觀光循環線」於海濱公園站下車。 

📍騎YouBike：
騎乘公共自行車至四維夜市站租還，再步行約10分鐘即可抵達國際地標主會場。

📍台鐵加開散場夜間列車：
為方便跨縣市旅客看完煙火後返程，台鐵公司於當日晚間特別加開北上加班車。
車次：自強號5267次特快車
發車時間：21:56自台東站發車
停靠站點：台東 → 鹿野 → 關山 → 池上 → 玉里 → 花蓮 → 羅東 → 宜蘭 → 南港 → 松山 → 台北

▲「2026雙十國慶煙火在台東」交通與接駁（圖／取自饒慶鈴臉書）
▲「2026雙十國慶煙火在台東」交通與接駁（圖／取自饒慶鈴臉書）
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」交通管制：

📍周邊交通管制：中華大橋南、北端18:30至21:00交通管制、禁止人車通行與停留；臨海路一段51巷9:00起至活動結束劃設為「防災道路」、全線管制。

📍會場管制：國際地標周圍劃設觀禮區、限持證賓客通過安檢門入場；晚間20:30焰火施放後，工作人員將撤除安檢設施，開放鄉親進入主舞台區近距離參與《南島派對》，請配合指引並注意安全。


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。