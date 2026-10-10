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限定皮卡丘登台表演 發光爆炸頭超吸睛

▲台北限定的粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」。（圖／記者陳明安攝）

夜間秀互動感最強 跟著皮卡丘勁歌熱舞

▲活動音樂改為DJ現場演出，現場就像開派對一樣，DJ將寶可夢遊戲背景音樂重新編曲。（圖／記者陳明安攝）

「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖

▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）

寶可夢30週年最大慶典「PokéXciting! in 台北」壓軸表演「PokéXciting!夜間特別舞台秀」，在晚間7點15分登場，進行了一整天的活動，訓練家們不減熱情，抽籤中選的幸運訓練家，在表演開始前90分鐘就開始集合等著入場。寶可夢「PokéXciting! in 台北」最後一場活動「PokéXciting!夜間特別舞台秀」在晚間7點15分熱鬧開演，演出前官方人員在進場民眾前拉起人牆，讓民眾不會爭先恐後推擠入場，安全性更高，大家一進入舞台都相當興奮，開心跟舞台合照。「PokéXciting!夜間特別舞台秀」最特別的主角，就是台北限定的粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」！限定皮卡丘穿著會發光的黑色T恤，粉紅色爆炸頭也會發光，和DJ一起登台表演，帶領觀眾跟隨音樂節奏跳起來，把現場氣氛炒到最高點。這場活動音樂改為DJ現場演出，現場就像開派對一樣，DJ將寶可夢遊戲背景音樂重新編曲，帶來不同風格的舞台表演，DJ也會請台下觀眾拍手、舉起手機手電筒等，皮卡丘們還會跳機械舞，超級可愛，讓整天的「PokéXciting! in 台北」活動，在充滿歡樂的氣氛下結束。《NOWNEWS》記者在看完一整天的舞台表演後，覺得「皮卡丘舞蹈表演-EDM」的電子音樂，可以帶領人回味寶可夢遊戲30年來的點點滴滴，接下來「寶可夢Kids TV」很適合小朋友跟著一起唱跳，「皮卡丘舞蹈秀-ROCK」能看到除了可愛之外，帥氣的皮卡丘，而「PokéXciting!夜間特別舞台秀」互動感最強，讓大家一起慶祝寶可夢30週年。11:30～12:00 PokéXciting!遊行13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV16:00～16:30 PokéXciting!遊行17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步區，有人數管制。