寶可夢30週年最大慶典「PokéXciting! in 台北」壓軸表演「PokéXciting!夜間特別舞台秀」，在晚間7點15分登場，進行了一整天的活動，訓練家們不減熱情，抽籤中選的幸運訓練家，在表演開始前90分鐘就開始集合等著入場。

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限定皮卡丘登台表演　發光爆炸頭超吸睛

寶可夢「PokéXciting! in 台北」最後一場活動「PokéXciting!夜間特別舞台秀」在晚間7點15分熱鬧開演，演出前官方人員在進場民眾前拉起人牆，讓民眾不會爭先恐後推擠入場，安全性更高，大家一進入舞台都相當興奮，開心跟舞台合照。

「PokéXciting!夜間特別舞台秀」最特別的主角，就是台北限定的粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」！限定皮卡丘穿著會發光的黑色T恤，粉紅色爆炸頭也會發光，和DJ一起登台表演，帶領觀眾跟隨音樂節奏跳起來，把現場氣氛炒到最高點。

▲台北限定的粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」。（圖／記者陳明安攝）
▲台北限定的粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」。（圖／記者陳明安攝）
夜間秀互動感最強　跟著皮卡丘勁歌熱舞

這場活動音樂改為DJ現場演出，現場就像開派對一樣，DJ將寶可夢遊戲背景音樂重新編曲，帶來不同風格的舞台表演，DJ也會請台下觀眾拍手、舉起手機手電筒等，皮卡丘們還會跳機械舞，超級可愛，讓整天的「PokéXciting! in 台北」活動，在充滿歡樂的氣氛下結束。

《NOWNEWS》記者在看完一整天的舞台表演後，覺得「皮卡丘舞蹈表演-EDM」的電子音樂，可以帶領人回味寶可夢遊戲30年來的點點滴滴，接下來「寶可夢Kids TV」很適合小朋友跟著一起唱跳，「皮卡丘舞蹈秀-ROCK」能看到除了可愛之外，帥氣的皮卡丘，而「PokéXciting!夜間特別舞台秀」互動感最強，讓大家一起慶祝寶可夢30週年。

▲活動音樂改為DJ現場演出，現場就像開派對一樣，DJ將寶可夢遊戲背景音樂重新編曲。（圖／記者陳明安攝）
▲活動音樂改為DJ現場演出，現場就像開派對一樣，DJ將寶可夢遊戲背景音樂重新編曲。（圖／記者陳明安攝）

「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖

11:30～12:00　PokéXciting!遊行
13:00～13:15　皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35　皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30　PokéXciting!遊行
17:30～17:45　皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45　PokéXciting!夜間特別舞台秀

轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步區，有人數管制。

▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...