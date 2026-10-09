台北西門町又傳出水果價格爭議！一名外地旅客近日與朋友到西門町逛街，買了兩種水果，結帳時卻被收取1060元，讓他當場傻眼，雖理解觀光區售價較高，但價格應清楚、合理，否則可能讓國內外旅客對台灣留下壞印象。貼文曝光後，引發網友熱議，有人估算水果成本頂多150元，紛紛怒轟：「他們賣一包直接賺一箱的錢欸」、「報警吧，貴到離譜」。
西門町買2袋水果花1060元！網怒轟：成本頂多150元
一名網友近日在Threads發文表示，自己當天和朋友到西門町逛街，想在觀光區買些水果吃，沒想到挑了火龍果、芒果兩種水果，最後結帳金額竟高達1060元。身為從外地到台北旅遊的消費者，他原本就知道熱門觀光區的價格可能比較高，但看到帳單時仍難以接受。
原PO提到，這次經驗讓他想到，連台灣其他地區來的旅客，都可能因為不熟悉西門町的行情而買到高價水果，更何況是第一次來台灣的國外觀光客。他們未必清楚台灣水果的正常價格，也不一定能立即判斷收費是否合理，若旅途中遇上這類消費經驗，恐怕會對台灣留下負面印象。
貼文引起討論後，不少網友對1060元的價格感到震驚，紛紛留言批評「他明明可以搶劫的，卻偏偏送了你兩袋水果」、「他們賣一包直接賺一箱的錢欸」、「報警吧，貴到離譜」、「超級貴，我上次買的1袋450元，我記得就很貴了，你的更貴」、「我的建議是，台灣所有賣切好的水果，盡量都不要買」。
另一名網友則針對原PO分享的水果照片估算，認為成本頂多150元，雖然芒果並非產季，售價可能較高，但仍不能合理解釋1060元的總價。該網友透露，當天才在市場買到4顆火龍果、價格100元，認為這次水果攤收費實在太高，即使賣300元都嫌貴。
西門町水果攤6月才爆520元爭議！商業處曾聯合稽查
西門町水果價格引發爭議並非首次。今年6月，一名馬來西亞籍女子曾在社群平台發文表示，自己和家人到西門町阿宗麵線旁的水果攤購買鳳梨及紅毛榴槤，兩杯水果竟被收取520元。女子指出，店家曾詢問他們是馬來西亞人還是新加坡人，結帳金額曝光後，引起網友對觀光區水果售價的怒火。
當時女子雖向現場執勤的警察反映，但警方表示，由於交易已經完成，若現場沒有價格爭議或相關證據，後續處理會有難度。事件發生後，台北市商業處會同法務局、警察局萬華分局前往該水果攤稽查。
商業處表示，當時業者均有依規定標價，但標示不夠醒目，因此已要求放大價格字體、設置在明顯位置，並要求業者在結帳前先與消費者確認價格，再完成交易。商業處也強調，後續將持續不定期稽查，若查獲違規，將依《消費者保護自治條例》通知業者限期改善；若期限屆滿仍未改善，將依情節輕重處以2萬元至10萬元以下罰鍰，並可按次處罰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads發文表示，自己當天和朋友到西門町逛街，想在觀光區買些水果吃，沒想到挑了火龍果、芒果兩種水果，最後結帳金額竟高達1060元。身為從外地到台北旅遊的消費者，他原本就知道熱門觀光區的價格可能比較高，但看到帳單時仍難以接受。
原PO提到，這次經驗讓他想到，連台灣其他地區來的旅客，都可能因為不熟悉西門町的行情而買到高價水果，更何況是第一次來台灣的國外觀光客。他們未必清楚台灣水果的正常價格，也不一定能立即判斷收費是否合理，若旅途中遇上這類消費經驗，恐怕會對台灣留下負面印象。
貼文引起討論後，不少網友對1060元的價格感到震驚，紛紛留言批評「他明明可以搶劫的，卻偏偏送了你兩袋水果」、「他們賣一包直接賺一箱的錢欸」、「報警吧，貴到離譜」、「超級貴，我上次買的1袋450元，我記得就很貴了，你的更貴」、「我的建議是，台灣所有賣切好的水果，盡量都不要買」。
另一名網友則針對原PO分享的水果照片估算，認為成本頂多150元，雖然芒果並非產季，售價可能較高，但仍不能合理解釋1060元的總價。該網友透露，當天才在市場買到4顆火龍果、價格100元，認為這次水果攤收費實在太高，即使賣300元都嫌貴。
西門町水果攤6月才爆520元爭議！商業處曾聯合稽查
西門町水果價格引發爭議並非首次。今年6月，一名馬來西亞籍女子曾在社群平台發文表示，自己和家人到西門町阿宗麵線旁的水果攤購買鳳梨及紅毛榴槤，兩杯水果竟被收取520元。女子指出，店家曾詢問他們是馬來西亞人還是新加坡人，結帳金額曝光後，引起網友對觀光區水果售價的怒火。
當時女子雖向現場執勤的警察反映，但警方表示，由於交易已經完成，若現場沒有價格爭議或相關證據，後續處理會有難度。事件發生後，台北市商業處會同法務局、警察局萬華分局前往該水果攤稽查。
商業處表示，當時業者均有依規定標價，但標示不夠醒目，因此已要求放大價格字體、設置在明顯位置，並要求業者在結帳前先與消費者確認價格，再完成交易。商業處也強調，後續將持續不定期稽查，若查獲違規，將依《消費者保護自治條例》通知業者限期改善；若期限屆滿仍未改善，將依情節輕重處以2萬元至10萬元以下罰鍰，並可按次處罰。