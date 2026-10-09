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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（９）晚與競選總部副主委吳怡農舉辦「市政願景客廳會」。對於要用哪三個詞，形容10年後的台北？沈伯洋回應，他認為涵蓋的面向廣，因此他會用「真、善、美」形容；吳怡農則笑稱，「所以我的答案就是他剛剛說的」。沈伯洋晚間在競辦與吳怡農進行市政對談，兩人對談開放報名後，便有5000名支持者登記報名，不過最終僅100名能入場與沈伯洋、吳怡農進行互動。對於用三個詞形容心中10年後的台北市。沈伯洋說，因為要涵蓋到比較多的面向，因此會用古典的三個字「真、善、美」形容。他說，「真」才是最重要的，在亞洲的城市，重視光榮感在於自己的聲音有沒有被聽見，因此他們一直在想，要怎麼做肥皂箱、要怎麼做「市長你給我聽好了！」就是要讓真實的聲音被聽到，「真，就是在民主機制下，真實的聲音能夠被展現出來」。沈伯洋提到，「善」的定義叫做人權的保障，「善」的定義就是要讓在這一座城市的每一個人，不要被遺漏；他說，讓每一個真實聲音被展現，不代表會解決問題，因為解決問題，需要價值觀，而這個價值觀在於，「不能夠讓任何一個人被遺漏」，若讓任何人被遺漏，那配套可能會是什麼？這叫做「善」，因此「善」的機制，要被建立起來，非常重要。沈伯洋續指，真善美是有步驟的，若真、善都做好了，才會美，這個城市建設再怎麼漂亮，若沒有真、沒有徵詢居民意見，也沒有做到無障礙空間、沒有去想到夜間走得安不安全，代表沒有人權的保障，就沒有善；他說，當真跟善都做到後，再進入到均衡，均衡就是美感，這是很古典的回答的方式，但他一直都認為，真善美是一個城市發展的標竿，也希望這能變成四年後的態度。吳怡農聽聞後笑稱，今天站在這邊是因為沈伯洋，因此他不想要講任何的話稀釋真善美，「所以我的答案，就是他剛剛說的」。談到求學或工作階段曾遭遇挫折的經驗及解決方式，沈伯洋引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，只要遇到挫折就會欺騙自己是在繞遠路，大概經過20分鐘就會說服成功接著忘記挫折，是很強的自我催眠術。吳怡農則直言，大家都以為挫折要盡量避免，但其實挫折充滿了價值，能迫使人檢視目標和背後的原因。他也笑說，近期的挫折其實就是曾經爭取台北市長參選人提名未果，但秉持「沒有個人，只有團隊」的想法，擁有團隊文化才能走得更長遠。另外，沈伯洋不只逛夜市帶來金流，推薦面膜也被稱作「最強帶貨王」，對於三天不看手機會選擇什麼事情打發時間，沈伯洋笑說，相信應該很多人看不出來他非常喜歡逛街，甚至這是他最大的興趣，最近他也學會各式各樣的新商品如面膜，所以以往百貨公司會跳過的地方，如今也都可以停下來仔細逛。