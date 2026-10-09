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樂天稱製造線密閉「極難混入」異物

樂天非首次以「原因不明」結案

日本樂天（LOTTE）旗下知名袋裝擠壓式冰淇淋「Coolish」（クーリッシュ），近日遭一名日本消費者指控，稱購買的香草口味冰淇淋中竟混入紅色液體，送交樂天中央研究所檢驗後，證實該紅色液體為「血液」。然而，樂天官方回應稱製造過程全自動且密閉，無法查出血液來源與混入途徑，並以「製造工程無異常」為由，宣布暫不進行自主召回，引發大眾對食安管理與廠商態度的討論。綜合日媒報導，事件源於日本一名育有2歲女兒的20多歲女性消費者，她於9月12日購買該款冰淇淋，隔天準備擠出給女兒食用時，發現擠出的白色冰淇淋中夾雜著粉紅色液體。起初以為是生產線混入草莓口味，隨後拍照記錄，向樂天通報並送交檢體。樂天專員獲報後到府回收商品，並退還購買金額180日圓。之後女子接獲通知，稱分析報告已出爐，樂天中央研究所檢測確認，存在「血液反應」。該女子驚魂未定地表示，「幸好在給女兒吃之前就發現了」。她同時質疑，樂天專員僅表示製造過程無人為接觸，無法得知是人類或動物血液，亦無法查明混入環節。該女子強調，「本以為廠商會徹底查明原因並檢討如何預防類似情況再發生，結果卻以『原因不明』結案，甚至沒有進行自主召回，為了避免更多消費者受害，才決定將經歷公開」。該女子的爆料在社群網路上掀起熱議，對此，樂天集團公關部坦承確有其事，「收到顧客通報後進行分析，結果證實該異物確實為血液」。然而，針對血液究竟如何混入包裝，樂天說明，Coolish的生產線採自動化作業，冰淇淋原料均在密閉管道中傳輸並直接充填至包裝袋內，現場作業人員亦全程配戴口罩與防護裝備，理論上原料或產品不會與人員直接接觸。「綜合評估後，在生產過程中混入異物的可能性極低，目前無法確定混入途徑，公司對此深感困擾」。樂天補充，經查核生產當日的日報與保存樣本，均未發現任何製造異常。因此，公司目前不打算實施自主召回，僅強調將持續強化品質與衛生管理。然而事實上，這並非樂天Coolish第一次傳出混入血液。社群網路上早在2022年7月，即有消費者貼出類似遭遇與檢驗報告。此外，去年11月樂天的另一款熱銷商品「巧克力派」也曾爆出疑似混入牙齒的事件，當時樂天在調查後同樣以「無法查明特定原因、感到困擾」作結。本次事件引發日本大眾對食品安全管理的討論。許多自稱在冰淇淋廠與食品工廠就職的網友表示，現行的工廠生產環境，實在無法想像會在過程中有血液混入。另外也有不少網友認為，血液是在消費者買回家開封產品後才混入的可能性最大。無論是哪一派立場的網友，都覺得樂天應該進一步去檢驗血液的成分，確定到底是人血或是來自其他動物的血，釐清真相，而非以原因不明結案。