小孟老師分析今（10）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：易獲不錯商機
感情：順其自然強運
財運：擬定展店計劃
牡羊幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座：
工作：有想法能突破
感情：單身豔遇機會
財運：買樂透有收穫
金牛幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙子座：
工作：計劃易受矚目
感情：桃花旺更開朗
財運：金錢敏銳度高
雙子幸運色：白色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：工作聽取意見
感情：善解人意好評
財運：規劃理財計劃
巨蟹幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座：
工作：工作態度良好
感情：個人魅力上升
財運：投資實力增加
獅子幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
處女座：
工作：工作易獲支持
感情：告白大膽嘗試
財運：事情處理得當
處女幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座：
工作：有利推行計劃
感情：桃花有貴人運
財運：投資事半功倍
天秤幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：水瓶
天蠍座：
工作：有利與人互動
感情：製造戀愛機會
財運：適合犒賞自己
天蠍幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座：
工作：求職者機會多
感情：良好信用有助
財運：了解市場動態
射手幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
魔羯座：
工作：如期完成任務
感情：好好把握桃花
財運：理財積極性高
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
水瓶座：
工作：態度恭謙良好
感情：積極會有收獲
財運：分散投資有利
水瓶幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙魚座：
工作：工作配合度高
感情：戀愛會有進展
財運：求財門路增加
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：易獲不錯商機
感情：順其自然強運
財運：擬定展店計劃
牡羊幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座：
工作：有想法能突破
感情：單身豔遇機會
財運：買樂透有收穫
金牛幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙子座：
工作：計劃易受矚目
感情：桃花旺更開朗
財運：金錢敏銳度高
雙子幸運色：白色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：工作聽取意見
感情：善解人意好評
財運：規劃理財計劃
巨蟹幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座：
工作：工作態度良好
感情：個人魅力上升
財運：投資實力增加
獅子幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
處女座：
工作：工作易獲支持
感情：告白大膽嘗試
財運：事情處理得當
處女幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座：
工作：有利推行計劃
感情：桃花有貴人運
財運：投資事半功倍
天秤幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：水瓶
天蠍座：
工作：有利與人互動
感情：製造戀愛機會
財運：適合犒賞自己
天蠍幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座：
工作：求職者機會多
感情：良好信用有助
財運：了解市場動態
射手幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
魔羯座：
工作：如期完成任務
感情：好好把握桃花
財運：理財積極性高
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
水瓶座：
工作：態度恭謙良好
感情：積極會有收獲
財運：分散投資有利
水瓶幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙魚座：
工作：工作配合度高
感情：戀愛會有進展
財運：求財門路增加
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。