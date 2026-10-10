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小孟老師分析今（10）日十二星座運勢。牡羊座：工作：易獲不錯商機感情：順其自然強運財運：擬定展店計劃牡羊幸運色：黃色貴人：牡羊小人：射手金牛座：工作：有想法能突破感情：單身豔遇機會財運：買樂透有收穫金牛幸運色：金色貴人：雙魚小人：天秤雙子座：工作：計劃易受矚目感情：桃花旺更開朗財運：金錢敏銳度高雙子幸運色：白色貴人：獅子小人：牡羊巨蟹座：工作：工作聽取意見感情：善解人意好評財運：規劃理財計劃巨蟹幸運色：綠色貴人：處女小人：巨蟹獅子座：工作：工作態度良好感情：個人魅力上升財運：投資實力增加獅子幸運色：灰色貴人：魔羯小人：雙魚處女座：工作：工作易獲支持感情：告白大膽嘗試財運：事情處理得當處女幸運色：玫瑰色貴人：金牛小人：魔羯天秤座：工作：有利推行計劃感情：桃花有貴人運財運：投資事半功倍天秤幸運色：橙色貴人：天秤小人：水瓶天蠍座：工作：有利與人互動感情：製造戀愛機會財運：適合犒賞自己天蠍幸運色：灰色貴人：雙子小人：獅子射手座：工作：求職者機會多感情：良好信用有助財運：了解市場動態射手幸運色：灰色貴人：巨蟹小人：天蠍魔羯座：工作：如期完成任務感情：好好把握桃花財運：理財積極性高魔羯幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：金牛水瓶座：工作：態度恭謙良好感情：積極會有收獲財運：分散投資有利水瓶幸運色：紅色貴人：水瓶小人：雙子雙魚座：工作：工作配合度高感情：戀愛會有進展財運：求財門路增加雙魚幸運色：玫瑰色貴人：射手小人：處女