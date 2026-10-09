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▲知誠慈善協會帶領公益夥伴再度走進關愛之家婦幼部，邀請林正明公益籃球協會理事長劉靜明、藝人洪暐哲共同參與送愛活動。（圖／翻攝畫面）

知誠慈善協會長年秉持關懷社會、傳遞溫暖的理念，每年持續推動各種規模與形式各異的公益慈善活動，並攜手企業、公益單位及各界夥伴，將善意化為實際行動。今年延續這份公益精神，協會於今(9)日帶領公益夥伴再度走進關愛之家婦幼部，邀請林正明公益籃球協會理事長劉靜明、藝人洪暐哲共同參與送愛活動，捐贈婦幼日常照護所需物資，並安排帶動跳、藝人互動、說故事及道具遊戲，希望透過物資支持與真誠陪伴，讓孩子們感受到社會的關心與溫暖。完成物資捐贈後，現場氣氛立刻熱鬧起來，活力姊姊帶著大小朋友跟著音樂進行帶動跳，藝人洪暐哲隨後登場，化身「孩子王」與小朋友近距離互動。接續的說故事及道具遊戲，也讓孩子們熱情參與，為公益活動增添許多歡笑與溫馨畫面。從物資捐贈、帶動跳、藝人互動，到說故事及道具遊戲，每個環節都希望讓孩子感受到真實的關心與陪伴，讓公益不只是「把物資送到」，更能真正走進孩子的生活。活動最後在彼此感謝與祝福聲中溫馨落幕，為這場送愛行動畫下圓滿句點。知誠慈善協會表示，公益不是一次性的付出，而是每年持續實踐的承諾。多年來，協會透過不同形式的公益活動，與來自企業、公益團體及社會各界的夥伴攜手合作，讓關懷的力量持續累積。今年再度來到關愛之家婦幼部，也希望藉由此次行動，讓更多人看見弱勢婦幼的實際需求，進一步投入公益。未來將持續串聯各界資源，把善意與溫暖送到更多需要幫助的角落。