我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄分享多張穿著牛仔內衣的辣照，大秀性感好身材。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

啦啦隊女神林襄有甜美外貌與火辣身材，她也不吝嗇常常在社群放送辣照給粉絲福利。而今（9）日林襄曬出多張穿著牛仔造型內衣的性感辣照，上半身的洞洞設計還偷露事業線，下半身的激短褲更是秀出整個大長腿，讓大批粉絲都被辣翻，上傳沒多久，就狂吸2萬人按讚朝聖。林襄今日分享多張穿著牛仔造型內衣的辣照，只見她頂著招牌妹妹頭瀏海，綁著公主頭將長髮披在一邊，看起來甜美又性感。而內衣是綁帶式，雖然沒有到很低胸，但中間卻是洞洞設計，露出她超深的事業線。下半身更是火辣，短褲短到只包到大腿上面，整雙大長腿都露出來，身材比例超好。不過除了火辣身材外，林襄的照片裡還藏了小巧思，竟在脖子周圍的皮膚用化妝化出曬傷模樣，做出蝴蝶項鍊的樣子，隱形的項鍊也引發大家關注。林襄的辣照也瞬間吸引2萬名粉絲按讚朝聖，「姐～那麼好看是可以的嗎」、「這種風格也好好看，美翻天」、「林襄太好看太正了」、「漂亮的林襄辣妹！」