皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月社群日國慶連假最後2天登場（10月10日至10月11日），玩家只要完成行走10000步任務，就能夠獲得「大量精華」、「10月主花薊花」、「薊花種植員徽章」，《NOWNEWS》也透過本文一次整理「皮克敏10月社群日」攻略。
《Pikmin Bloom》10月社群日台灣時間10月10日凌晨00:00至10月11日23:59登場，本次活動主角為季節限定花卉「薊花」，活動期間，玩家在巨大花朵周圍種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣，就有機會讓巨大花朵綻放為薊花，每朵巨大花朵的花期為3小時。
皮克敏社群日走滿1萬步拿徽章！錯過時間無法補領
只要在10月10日或11日當天達成1萬步目標，即可獲得《Pikmin Bloom》「薊花種植員徽章」，不過玩家要特別注意步數計算時間，若未在當天23:59前完成1萬步，進度將於隔日00:00重置，即使手機之後才同步前一天的步數紀錄，也無法補領徽章，建議玩家在挑戰當天至少開啟一次遊戲，並確認於指定時間內完成步數目標，
除了活動獎勵外，《Pikmin Bloom》商店也將限時販售「社群日組合包、社群日特殊任務票券」，販售時間為10月10日00:00至10月11日23:59。購買特殊任務票券後，玩家可參加專屬任務，但必須在台灣時間10月12日23:59前完成。想收集薊花、解鎖限定徽章的玩家，可把握這2天的活動時間，多走路、種花並完成指定任務。
皮克敏10月社群日內容、任務攻略
📌蒐集薊花：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，可以讓巨大花朵開出薊花，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，有機會獲得10至30顆「精華」，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌10月限定徽章：10月10日或10月11日，玩家只要完成10000步，將獲得「薊花種植員」徽章。特別要注意的是，如果10月10日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在10月11日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
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只要在10月10日或11日當天達成1萬步目標，即可獲得《Pikmin Bloom》「薊花種植員徽章」，不過玩家要特別注意步數計算時間，若未在當天23:59前完成1萬步，進度將於隔日00:00重置，即使手機之後才同步前一天的步數紀錄，也無法補領徽章，建議玩家在挑戰當天至少開啟一次遊戲，並確認於指定時間內完成步數目標，
除了活動獎勵外，《Pikmin Bloom》商店也將限時販售「社群日組合包、社群日特殊任務票券」，販售時間為10月10日00:00至10月11日23:59。購買特殊任務票券後，玩家可參加專屬任務，但必須在台灣時間10月12日23:59前完成。想收集薊花、解鎖限定徽章的玩家，可把握這2天的活動時間，多走路、種花並完成指定任務。
📌蒐集薊花：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，可以讓巨大花朵開出薊花，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，有機會獲得10至30顆「精華」，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌10月限定徽章：10月10日或10月11日，玩家只要完成10000步，將獲得「薊花種植員」徽章。特別要注意的是，如果10月10日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在10月11日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。