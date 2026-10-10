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▲熊黛林的微博置頂貼文是6年前的沙龍照，露出小蠻腰非常性感。（圖／翻攝自微博@熊黛林）

每年10月10日雙十國慶日，除了是舉國同歡的大日子，也是演藝圈多位巨星的生日，包括金曲歌后魏如萱（娃娃）、中國女星熊黛林、歌手梅艷芳、安七炫、曲婉婷、以及男星邱宇辰、謝震廷等等，其中魏如萱去年認愛小21歲男友Ian，無論感情事業都精彩，熊黛林的微博置頂貼文是一系列沙龍照，姣好身材讓粉絲驚呼。魏如萱今迎來44歲生日，去年她認愛小21歲的網紅男友Ian後，小倆口感情相當穩定。面對外界關心的年齡差距，魏如萱以成熟且灑脫的態度面對，坦言兩人即使分隔兩地、面對遠距離戀愛，依然透過視訊保持熱絡互動。她近來受CHANEL邀請遠赴巴黎，在IG分享許多心得以及美照，讓粉絲能走進她的生活。同為雙十國慶壽星的時尚名模熊黛林，婚後重心兼顧家庭與演藝事業的她，近年不時在社群平台分享生活近況與工作花絮。令人驚嘆的是，歲月似乎完全沒有在她臉上留下痕跡，身材依舊纖細挺拔、肌膚白皙緊緻，凍齡狀態堪稱女神級教科書。熊黛林近期公開的近照中，不論是簡約日常穿搭還是出席活動的華麗禮服，都散發出強大氣場與溫柔氣質，獲大批網友力讚「完全看不出真實年齡」、「狀態好到爆表」。她也大方分享自己的保養祕訣，除了維持良好的運動習慣與飲食管理，保持愉悅的心情更是凍齡的不二法門。10月10日的壽星不只有魏如萱，還有歌手梅艷芳、安七炫、曲婉婷、邱宇辰、謝震廷等。