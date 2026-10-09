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中華職棒中信兄弟今（9）日季後挑戰賽G1以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，取得2勝0敗的「聽牌」優勢。先發投手勝騎士（Mario Sanchez）繳出一場7局失1分好投，成為此役贏球重大功臣。勝騎士前次與獅隊交手時發生「滾球爭議事件」，雙方相隔近1個月再度交手，又是在短兵相接的季後賽，他賽後表示，知道要投G1時，抱持著拿下勝利的心態投球，也透露在爭議後，已跟林泓弦、總教練林岳平道歉，「那場比賽過去就讓它過去，我也不會特別去想。」勝騎士今年在例行賽與獅隊的對戰成績並不出色，防禦率高達5.50，但此役繳出具有壓制力的表現，主投7局僅失1分，被敲出7支安打，另外送出6次三振，賽後被選為單場MVP。兄弟總教練平野惠一指出，勝騎士此役建立好的投球節奏，加上團隊防守穩定，以「讓打者打不好」的方式有效抓下出局數並拉長投球局數，「這正是球隊對洋投所期待的投球內容。」勝騎士賽後表示，今日的策略就是全力攻擊對手好球帶，「我相信身後的隊友，畢竟我不可能一整場丟出27次三振，所以就是讓對手將球打進場內。」他也特別感謝隊友在他身後支援，讓他無後顧之憂地投球。勝騎士前次與獅隊交手時發生「滾球爭議」，當時面對林泓弦擊出的滾地球時，勝騎士選擇以「滾球拋傳」方式處理，引發各界軒然大波。時隔近一個月再度碰頭，勝騎士繳出一場好投，他坦言，知道要投季後賽G1時，抱持著準備要拿下勝利的心態去面對比賽。談到前次的爭議，勝騎士說，「那場比賽過去就讓它過去，我也不會特別去想。」他透露，在那件事情之後，已經主動跟林泓弦以及獅隊總教練林岳平致歉，雙方也都有聊開，「所以這件事就把它留在過去，今天就是準備專注的贏下比賽。」