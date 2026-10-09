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▲內埔鄉婚齡滿72年的徐榮昌、徐曾勤英佳偶走紅毯。（圖／屏東縣府提供）

重陽節將至，屏東縣政府今（9）日在維多利亞婚宴會館舉辦115年度鑽石婚表揚大會，表揚37對結婚逾一甲子的佳偶，其中最長婚齡達73年。縣長周春米出席活動，向長輩們獻上祝福，感謝他們多年來相互扶持、共同守護家庭，為社會注入溫暖力量。活動特別邀請內埔鄉結婚72年的徐榮昌、徐曾勤英夫婦上台參與同心儀式，與周春米共同按下鑽石核心，祝福所有佳偶幸福長久、恩愛永恆。周春米表示，能結為夫妻是緣分，攜手走過數十年更是福分，祝福長輩健康相伴、恩愛永遠。縣府並安排攝影師及化妝師到府，為平均年齡超過80歲的佳偶拍攝婚紗照，重溫當年甜蜜。長輩們開心換上妝扮，害羞地稱讚彼此，也勇敢說出「我愛你」，甚至獻上親吻，場面溫馨感人。徐榮昌、徐曾勤英分享，婚姻長久的秘訣就是不要計較，徐曾勤英笑說丈夫很疼她，兩人幾乎不吵架。兒子徐鎮源也表示，父親細心照顧母親，看到父母健康快樂，就是子女最大的幸福。結婚62年的高樹鄉葉玉郎、葉劉秋妹，則以互相包容、吵架後很快和好的相處之道，分享夫妻相伴一生的智慧。縣府社會處表示，幸福婚姻在於多關心、欣賞彼此優點，透過溝通、體諒與包容，讓愛在歲月中持續綻放。