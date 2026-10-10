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▲劉學義（右）帶譚松韻去祭拜沈家人，譚松韻忍不住崩潰。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》成為今年陸劇黑馬，主打女性成長，全劇角色無戀愛腦大獲好評，看到第43集會發現，其實《蘭香如故》藏滿現代知識，像是侯爺（賀鵬 飾）為了生兒子納妾，但沒想到納了妾還是生女兒，代表孩子的性別是男生的Y染色體決定的，還有譚松韻在祭拜父母時，看到筆直的香煙後說了一句話，「你們也聽到了嗎」。在民俗說法中，只要上香後，見到香煙筆直，代表祭拜的對象在場。《蘭香如故》第43集中，許蘭香（譚松韻 飾）和二妹妹、三妹妹在涼亭話家常，二妹妹笑虧三妹夫當年為了生兒子納妾，沒想到連納了2個小妾，又生出2個女兒，加上和前妻生的，家裡一共有6個女兒，然而在醫學上，胎兒性別是男是女，得由擁有Y染色體的男生決定，不過生物學複雜，近期也有研究指出並不那麼絕對。然而，《蘭香如故》並沒有因為是古裝劇，就讓納妾之後的侯爺獲得兒子，讓「生不出兒子」這件事的原罪，落在三妹妹頭上。另外，劇中還有一個橋段也隱藏了民間知識，飾演「沈嘉蘭」的譚松韻，當年因全家被誅，只有她幸運存活，她一直在找家人的屍骨埋在哪裡，沒想到竟是丈夫劉學義偷偷找人替他們收屍，見到父母的墳墓，她哭著上香，劉學義也向她坦承自己當年的過錯，並承諾此生絕不辜負她，此時譚松韻看到剛剛上的香，明明有風，香煙卻筆直地往上飄，她感動說，「你們也聽到他說的話了嗎。」許多人看不懂什麼意思，但在民俗說法中，只要上香後，看到香筆直地往上升，就代表祭拜的對象在，也是因為看到這樣的場景，譚松韻才會認為父母也在聽，並且認同這個女婿。《蘭香如故》不同於一般的宅鬥劇，將重點放在女性成長，完全沒有一個女性角色是戀愛腦，也沒有爭風吃醋的橋段，因此大獲好評。