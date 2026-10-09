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台北市長蔣萬安今（9）日下午公布競選主題曲〈台北安可〉，沒想到錄製的影片中，出現臺灣成棒好手在大巨蛋打世界棒球經典賽資格賽畫面，遭到綠委陳培瑜質疑未獲得國際棒球協會授權。蔣萬安競選辦公室深夜發出聲明，稱將調整相關畫面。蔣萬安競選辦公室表示，競選主題曲MV記錄的是過去四年臺北市的改變，透過多項市政建設與施政成果的畫面，呈現市民共同的城市記憶，其中也包括大巨蛋完工啟用後，臺灣棒球寫下的光榮時刻。蔣萬安競選辦公室說，相關畫面並不代表任何政治立場或態度，為了避免政治事件傷害球員，競選辦公室已調整相關畫面。陳培瑜質疑，大家喜愛並熟悉的棒球好手出現在蔣萬安競選主題曲MV中，是否取得WBCI或實際著作財產權人授權，是否取得球員本人同意，讓個人形象出現在MV中，擔憂讓選民以為球員本人或賽事主辦單位支持蔣萬安。