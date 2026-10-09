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紅燈停車也會收到罰單！車頭越線最高罰5400元 3種違規情況一次看

▲機車停等紅燈時繼續向前，越過停止線及行人穿越道後停在機車待轉區，就可能遭到取締。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

紅燈停等不代表車輛只要沒有穿越路口就不會受罰！台東警方曾接獲民眾申訴，有駕駛因紅燈時車頭越過停止線、進入路口範圍，就被科技執法認定違規。警方提醒，闖紅燈不只包括紅燈時直接通過路口，車輛越線程度及是否影響其他用路人通行，都可能影響違規認定與罰則。依《道路交通管理處罰條例》第53條，闖紅燈最高可罰5400元；車輛前懸越線也可能因未依號誌指示遭罰900至1800元。台東縣警察局曾接獲民眾申訴，有駕駛認為自己明明停等紅燈，卻收到闖紅燈罰單，經警方調閱違規錄影並說明後，才發現車輛已超越停止線、進入路口範圍。警方指出，許多駕駛誤以為只有紅燈亮起後仍直接通過路口，才算闖紅燈，但實際上，車輛在紅燈時越過停止線並進入路口範圍，也可能構成違規。例如機車停等紅燈時繼續向前，越過停止線及行人穿越道後停在機車待轉區，就可能遭到取締。依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈，可處新臺幣1800元以上、5400元以下罰鍰。至於違規闖紅燈該如何認定，交通部過去的函釋也有進一步說明：如果只是車輛前懸部分超過停止線，則可能涉及《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款，違反道路交通標誌、標線、號誌指示，可處900元以上、1800元以下罰鍰。