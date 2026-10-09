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美股週五（9日）開盤後主要指數齊漲，昨天表現疲軟的科技股群起反彈，AI股再度走強，帶動股市上攻。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲125.63點或0.25％；標普500指數上漲17.48點或0.23％；那斯達克指數上漲77.27點或0.32％；費城半導體指數下跌33.88點或0.27％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.19％、輝達上漲0.56％、SpaceX上漲1.96％。記憶體類股方面，美光上漲0.44％、Sandisk上漲0.52％，SK海力士ADR股價上漲0.43％。根據《CNBC》報導，昨日受到OpenAI營收不如預期打擊的AI類股，今日普遍走強，投資人仍然押注AI熱潮能夠延續。道瓊工業指數和那斯達克指數本週迄今基本持平，標普500指數則可望累計上漲約0.6％。Vital Knowledge創辦人亞當克里薩富利（Adam Crisafulli）表示，「我們認為，昨日這波拋售潮反映出市場極為不平衡的槓桿與籌碼部位，且這些部位仍有待進一步釋放與消化」。克里薩富利補充指出，「談到AI，核心問題並不在於年化經常性收入的毛額與淨額差異，而是在於獨立運作的前沿AI實驗室作為商業個體，其商業吸引力正在急劇下降；再來，市場對於科技公司大量將錢砸向自己的AI相關債券與股權籌碼，已出現越來越明顯的反彈與抵抗信號」。分析師吉爾伯特（Josh Gilbert）表示，「AI交易已經歷了幾週的動蕩，疊加美債收益率處於多年高位，投資者風險偏好有所降溫。未來幾周財報季將是重大考驗，那些在AI領域投入最多資本的公司將告訴市場，他們是否仍願意繼續加碼」。