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中華職棒中信兄弟今（9）日季後挑戰賽G1以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，取得2勝0敗的「聽牌」優勢。回顧整場比賽，兄弟打出一場「克服劣勢、擴大優勢」的精彩戰役，打擊端突破對戰劣勢的布雷克（Brock Dykxhoorn），投手端成功壓制對戰打擊率破3成的朱迦恩與林子豪，防守端更屢屢化解獅隊反攻氣焰，讓獅隊總教練林岳平賽後直言雙方輸在守備的穩定性。明（10）日兄弟將遭遇本季對戰更苦手的洋投喬登（Jordan Balazovic），能否延續此役打法，將是晉級關鍵。在G1開打前，本季雙方例行賽對戰數據顯示，獅隊在先發洋投佔據優勢，兄弟則在整體打線佔上風。本季布雷克對兄弟6場比賽防禦率僅1.74，壓制力相當出色；但兄弟今日開賽就把握對手在防守上的隱形失誤創造大局，不僅成功克服對戰劣勢，也奠定此役勝基。兄弟總教練平野惠一賽後指出，即便是再好的投手，都會出現首局不穩的時候，「我們的打者沒有放掉失投球，還有很好的選球，第1局這3分的攻勢非常關鍵。」雖然布雷克在首局失分後立刻回穩，但兄弟並未停止得分，尤其5局上失分後，馬上在5局下討回來，平野大讚這是打線最值得肯定之處。今年獅隊打者對兄弟投手表現亮眼的5人分別是朱迦恩、林子豪、潘傑楷、邱智呈以及陳傑憲，今日全被排在前6棒，試圖透過優異對戰數據突破勝騎士。雖然兄弟今日未能有效壓制陳傑憲與邱智呈，但成功封鎖對戰打擊率破3成的朱迦恩、林子豪（兩人合計5打數無安打），成為兄弟此役第2個克服劣勢的關鍵點。另一方面，兄弟今日能贏球，除了克服劣勢，更是擴大自身優勢。兄弟在關鍵時刻拿出優異守備瓦解對手攻勢，讓敲出9支安打的獅隊全場僅攻下1分，特別是5局上江坤宇策動雙殺、6局上曾頌恩美技滑接，皆直接撲滅獅隊反攻氣焰。獅隊總教練林岳平賽後更直言，此役輸給兄弟，比起打擊未串聯，關鍵差異更在於「守備的穩定性」。牛棚方面，本季後援對獅隊繳出13.1局無失分外帶10K的呂彥青，今日再度擦亮「除獅機」招牌，不僅在8局上成功拆彈，更在第9局順利關門。唯一美中不足的是，本季對戰成績同樣出色的江忠城（9.1局失1分），此役中繼投得跌跌撞撞，也成為後續戰局的隱憂。兄弟今日打出一場「克服劣勢、擴大優勢」的比賽，順利取得晉級台灣大賽的聽牌優勢。獅隊G2推出對戰成績更優異的喬登先發，喬登本季與兄弟交手3場不僅全勝、對戰防禦率更低到只有0.53，明日兄弟能否延續今日的作戰策略，將是系列賽能否橫掃的勝負關鍵。