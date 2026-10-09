大樂透第115000095期今（9）日晚間開獎，中秋加碼獎項也持續開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透3.1億元頭獎未開出，下期頭獎上看3.5億元。此外，中秋加碼100萬元獎項開出10組，其中高雄市楠梓區楠梓東街「禾春彩券行」就中了7組；至於5千元獎項則開出475注。《NOWNEWS今日新聞》整理大樂透中秋加碼中獎彩券行一次看。
10月9日大樂透中秋加碼獎項開出情形：本期100萬元獎項開出10組，總中獎注數為12注，其中8組為單注中獎，2組為2注均分；本期5千元獎項開出666注。
活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為40組，剩餘30組，累積開出5千元獎項注數為4305注，剩餘1695注，次期（10月13日）將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。
🟡10月9日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
台南市鹽水區水仙里中正路92號1樓－阿吉彩券行
基隆市七堵區福二街147號1樓－双贏彩券行
高雄市楠梓區楠梓東街50號1樓－禾春彩券行
高雄市左營區裕誠路197號－天富彩券行
新北市三重區正義北路350號1樓－金元興業社
新竹縣橫山鄉大肚村中豐路2段126號－龍旺商行
🟡10月9日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：09、13、18、28、29、31、38、42。
大樂透獎號：03、09、11、25、34、41，特別號27。
49樂合彩：03、09、11、25、34、41。
今彩539：20、23、25、27、31。
39樂合彩：20、23、25、27、31。
3星彩：3、9、1。
4星彩：5、1、9、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為40組，剩餘30組，累積開出5千元獎項注數為4305注，剩餘1695注，次期（10月13日）將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。
🟡10月9日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
台南市鹽水區水仙里中正路92號1樓－阿吉彩券行
基隆市七堵區福二街147號1樓－双贏彩券行
高雄市楠梓區楠梓東街50號1樓－禾春彩券行
高雄市左營區裕誠路197號－天富彩券行
新北市三重區正義北路350號1樓－金元興業社
新竹縣橫山鄉大肚村中豐路2段126號－龍旺商行
大樂透中秋加碼獎號：09、13、18、28、29、31、38、42。
大樂透獎號：03、09、11、25、34、41，特別號27。
49樂合彩：03、09、11、25、34、41。
今彩539：20、23、25、27、31。
39樂合彩：20、23、25、27、31。
3星彩：3、9、1。
4星彩：5、1、9、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。